Любанские мастера возрождают традиции белорусского соломоплетения

Новости Беларуси. Белорусское ремесло соломоплетения внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это народное искусство возрождают в каждом уголке Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Какими техниками древнего творчества владеют в Любанском районе, покажет на практике наш корреспондент Анна Куртасова.

В Любанской детской школе народного декоративно-прикладного искусства бережно сохраняют традиционные ремесла. А еще здесь возрождают соломоплетение. Свой опыт молодому поколению передает и мастер на все руки Надежда Астрейко.

Надежда Астрейко, учитель Любанской детской школы народного декоративно-прикладного искусства:

Окончила Бобруйский художественный колледж декоративно-прикладного искусства, где меня и научили соломоплетению. Также на Любанщине я познакомилась с мастерами. Я стараюсь все, чему научили меня, передать детям.

Чтобы изготовить поделку, нужно много соломки. Готовят сырье, как и наши предки, вручную. Золото полей – пшеницу и рожь – сушат, чистят и замачивают в кипятке. Так, стебли становятся более пластичными и прочными. И затем можно будет воплотить любую творческую идею.