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Любанские мастера возрождают традиции белорусского соломоплетения

09 января 2023 14:20
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Новости Беларуси. Белорусское ремесло соломоплетения внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это народное искусство возрождают в каждом уголке Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какими техниками древнего творчества владеют в Любанском районе, покажет на практике наш корреспондент Анна Куртасова.

Любанские мастера возрождают традиции белорусского соломоплетения-1

В Любанской детской школе народного декоративно-прикладного искусства бережно сохраняют традиционные ремесла. А еще здесь возрождают соломоплетение. Свой опыт молодому поколению передает и мастер на все руки Надежда Астрейко.

Любанские мастера возрождают традиции белорусского соломоплетения-4

Надежда Астрейко, учитель Любанской детской школы народного декоративно-прикладного искусства:
Окончила Бобруйский художественный колледж декоративно-прикладного искусства, где меня и научили соломоплетению. Также на Любанщине я познакомилась с мастерами. Я стараюсь все, чему научили меня, передать детям.

Любанские мастера возрождают традиции белорусского соломоплетения-7

Чтобы изготовить поделку, нужно много соломки. Готовят сырье, как и наши предки, вручную. Золото полей – пшеницу и рожь – сушат, чистят и замачивают в кипятке. Так, стебли становятся более пластичными и прочными. И затем можно будет воплотить любую творческую идею.

Любанские мастера возрождают традиции белорусского соломоплетения-10

Заливаем кипятком и даем немножко ей постоять. Минут 5-10 – и она уже готова к работе.

 Подробности в видеоматериале

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# Народное творчество # общество # Надежда Астрейко # Анна Куртасова # Полина Зуйкова # Яна Дворовая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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