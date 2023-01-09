Завершился республиканский турнир «Сила закона». Кто стал победителем?

Новости Беларуси. Десятиклассник Максим Плеханов из средней школы № 3 Любани стал победителем республиканского интеллектуального турнира «Сила закона», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он проходил в три этапа и собрал более 25 тысяч учеников 9-11 классов со всей Беларуси.

Первое испытание в онлайн-формате. В тестовом варианте нужно было ответить на 40 вопросов за 40 минут. Все задания посвящены Основному закону страны – обновленной Конституции. Максим Плеханов успешно прошел районный и областной этапы. И смело вошел в финал. Где стал лучшим юным правоведом страны в своей возрастной категории. На руках у школьника диплом первой степени.

Максим Плеханов, ученик средней школы № 3 имени Г. Л. Сечко:

Ранее я об этом конкурсе не знал, но сейчас мне рассказали о нем и я решил поучаствовать, мне интересно стало. Я усердно готовился и ожидал, что выиграю и займу первое место в республике среди 10-х классов. Это победа не моя лично, победа нашей школы, всех моих педагогов, которые меня готовили и поддерживали.

Инна Жукова, учитель средней школы № 3 имени Г. Л. Сечко:

Максим нам принес большую победу, мы очень довольны. Но он шел к ней целенаправленно, это человек очень устремленный, очень ответственный, с пятого класса мы с ним работаем.