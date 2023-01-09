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Завершился республиканский турнир «Сила закона». Кто стал победителем?

09 января 2023 15:01
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Новости Беларуси. Десятиклассник Максим Плеханов из средней школы № 3 Любани стал победителем республиканского интеллектуального турнира «Сила закона», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он проходил в три этапа и собрал более 25 тысяч учеников 9-11 классов со всей Беларуси.

Завершился республиканский турнир «Сила закона». Кто стал победителем?-1

Первое испытание в онлайн-формате. В тестовом варианте нужно было ответить на 40 вопросов за 40 минут. Все задания посвящены Основному закону страны – обновленной Конституции. Максим Плеханов успешно прошел районный и областной этапы. И смело вошел в финал. Где стал лучшим юным правоведом страны в своей возрастной категории. На руках у школьника диплом первой степени.  

Завершился республиканский турнир «Сила закона». Кто стал победителем?-4

Максим Плеханов, ученик средней школы № 3 имени Г. Л. Сечко:  
Ранее я об этом конкурсе не знал, но сейчас мне рассказали о нем и я решил поучаствовать, мне интересно стало. Я усердно готовился и ожидал, что выиграю и займу первое место в республике среди 10-х классов. Это победа не моя лично, победа нашей школы, всех моих педагогов, которые меня готовили и поддерживали.  

Завершился республиканский турнир «Сила закона». Кто стал победителем?-7

Инна Жукова, учитель средней школы № 3 имени Г. Л. Сечко:  
Максим нам принес большую победу, мы очень довольны. Но он шел к ней целенаправленно, это человек очень устремленный, очень ответственный, с пятого класса мы с ним работаем.  

Завершился республиканский турнир «Сила закона». Кто стал победителем?-10

Участие в олимпиаде приняли 93 школьника из Минской области. И среди победителей еще один представитель центрального региона – Борис Бутько, ученик Плещеницкой средней школы № 1 Логойского района. У него первое место среди учащихся 9-х классов.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Максим Плеханов # Инна Жукова # Борис Бутько # Фотофакт

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