Дзермант: в Беларуси должна быть нулевая терпимость к бандеровцам, шпионам, террористам

Григорий Азаренок, СТВ:

Рядом с нами живет нелюдь. Абсолютная нелюдь, которая способна на все.

Алексей Дзермант, политолог:

И вот правильно вы сказали, что со стороны Европы не будет никакого осуждения, никакого внимания. И у меня возникает вопрос. Хорошо. От этой европейской погани уже ожидать ничего другого не приходится. От сошедших с ума и превратившихся в упырей так называемых украинских вояк тоже ничего другого не приходится ожидать. У меня вопрос к нашим соотечественникам: остаются ли после этого у вас какие-то симпатии к бандеровцам? Я не говорю про украинский народ. Я говорю про зверей, которые там служат, которые засылают к нам диверсантов и террористов, которые отдают приказы, которые создали идеологию, из-за которой сейчас убивают детей... А если вы их оправдываете, находясь на нашей территории, здесь, в Беларуси, на нашей белой Святой Руси, то какое вы право имеете не то что ходить вместе с нами, а вообще существовать рядом с нами? Потому что если вы это оправдываете, если вы это поддерживаете, значит, вы хотите такого же здесь. И поэтому в который раз мы в этой студии говорим, к нашим людям обращаемся: только бдительность, только внимание к любому проявлению лояльности, поблажек к этим зверям, террористам. К еврогеям, к бандеровцам, ко всей этой наволочи. Должна быть нулевая терпимость к ним во всем. Потому что если будет попустительство, они обязательно воспользуются этими трещинками, залезут в них, будут нас изнутри разъедать для того, чтобы потом начать нас также убивать. Да, это может быть, звучит жестко, но если мы не пройдем эти несколько лет в таком жестком режиме, если мы дадим им хоть малейший шанс выжить среди нас, вот этим шпионам, террористам, симпатикам бандеровцев и всей это европейской твари, то потом мы получим у себя вирус и болезнь, которая будет нас изнутри разъедать. А этого шанса мы им дать не можем.

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