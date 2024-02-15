«Не хотят жениться». Что мешает мужчине создать семью?
Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я насколько знаю, Эдишер считает, что в том, что мужчины не хотят жениться, виноваты исключительно женщины. Эдишер обоснуйте. Вы давали поводы супруге для ревности, как же здесь женщины-то виноваты?
Эдишер Кваташидзе, шеф-повар грузинской кухни:
Как вам сказать? Давайте возьмем: 50 % – женщины виноваты, 50 % – мужчины. Потому что сейчас пошла такая фраза: мужчина должен. Мужчина никому ничего не должен. Он должен, когда в семье – надо обеспечивать. Но когда встречаешься с кем-нибудь – девушкой или женщиной, хочешь отношения сделать, я думаю, что не должен. Мужчина только должен своей маме, которая рожала, воспитывала и дала дорогу.
Денис Северов, магистр психологии:
Будьте очень аккуратны с самосбывающимеся пророчествами, теми убеждениями, которые находятся в ваших головах. Кто-то думает, что все мужики – простите, козлы. Кто-то думает, что все женщины – дуры. То и другое убеждение абсолютно неверно, но если у вас в голове есть одно из этих убеждений, то вы будете постоянно искать подтверждение этому.
«Не спешат создавать семьи». Почему мужчины не хотят жениться – подробнее здесь.