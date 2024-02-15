«Не хотят жениться». Что мешает мужчине создать семью?

Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я насколько знаю, Эдишер считает, что в том, что мужчины не хотят жениться, виноваты исключительно женщины. Эдишер обоснуйте. Вы давали поводы супруге для ревности, как же здесь женщины-то виноваты?