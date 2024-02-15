«Никто никому ничего не должен». В чём плюсы и минусы гражданского брака?

Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Давайте затронем тему гражданских браков. Что это такое? Потому что многие же люди счастливы в этих гражданских браках, живут по 10 лет, условно говоря.