«Никто никому ничего не должен». В чём плюсы и минусы гражданского брака?

Среди мужчин есть отдельная категория – холостяки: кто-то по убеждению, кто-то по неволе. С каждым годом ряды тех, кто не спешит вступать в брак, пополняются. О том, почему мужчины не торопятся в ЗАГС, можно ли растопить лед одинокого сердца и стоит ли пытаться завоевывать неприступную крепость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Давайте затронем тему гражданских браков. Что это такое? Потому что многие же люди счастливы в этих гражданских браках, живут по 10 лет, условно говоря.
Наталья Болматова, мастер мета-разборов, гипнотерапевт:
Я была 10 лет в гражданском браке. Сначала так было нам выгодно, а потом стало удобно. Потом стало мне удобно. Я все равно себя ощущала свободной женщиной, я не брала тоже на себя ответственность.
Михаил Свито:
Что по итогу?
Наталья Болматова:
По итогу мы разошлись.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Никто никому ничего не должен – как удобно.
Наталья Болматова:
Сначала я, возможно, из-за возраста не понимала этого, но все-таки потом поняла, что это была большая ошибка. Потому что ответственность снимается, мы все равно не представляем для себя кого-то. То есть иногда даже не называем друг друга: муж и жена. То есть иногда хотим назвать, но нас называют в социуме: сожители.
Алеся Лакина:
Сожители – это обидно звучит, что-то из криминальных заголовков.
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