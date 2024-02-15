Муковозчик о беглых: вот и вся их гнилая правда. Чуть нажали – и потекло

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В 2021 году были задержаны «простотутки-экстремистки» Ольга Лойко и Елена Толкачева, затем они были внесены в список террористов, в 22-м выпущены под подписку до суда. Но снова нарушили закон, сбежали и были объявлены в розыск. Еще тогда всем беглым было известно, а они ж этим интересуются капец как, что Лойка сдала и своих хозяек Золотову с Чекиной, и своих коллег, и всех, кого только знала. А знала она, к примеру, очень многих жуликов из среды предпринимателей и двуличных «328-х матерей», которых в своих материалах выбеливала и отмазывала.

Сдала – и вышла. Вышла – и сбежала. Такая вот принципиальная протестунка супраць рыжыма высоких моральных качеств и незыблемых, потому как западных, принципов. Точно так же, как до нее это сделали десятки саш, сосавших сушку, и несгибаемых борцунов с-под авто-ковриков. А те, кто сейчас сидит (и за сбежавших, так получается, тоже), они отнюдь не титаны духа. Они вообще лузеры, им попросту не свезло. Или жадные очень-очень. «Если кто-то думает, что среди задержанных есть те, кто легко и осмысленно соглашается сидеть 10 лет, то он ошибается», – говорит Лойка. Знает, что говорит.

От этой склизкой истории беглые было просто отвернулись, как от лужицы рвоты на варшавском асфальте, но Лойка решила позориться до конца и совершила моральный каминг-аут. Публично в интервью заявила: «Простите, я не хочу сидеть в тюрьме 10 лет. И у меня коллеги, которые не хотят. Мы так договорились. Это было сложное решение. Но нам повезло, что у нас был шанс». Вот и вся «моя борьба», вот и все их западные ценности, вот и вся их гнилая якобы правда. Чуть нажали – и потекло. Прямо по дудикам, по мокрым порткам. «Я не очень волновалась. Я знала, что стоит на кону. Если бы в фильме БТ «Бай-бай, Тутбай» нужно было сняться топлес, я бы снялась». Ага, размечталась.