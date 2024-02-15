Муковозчик о беглых: вот и вся их гнилая правда. Чуть нажали – и потекло

Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».
Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
В 2021 году были задержаны «простотутки-экстремистки» Ольга Лойко и Елена Толкачева, затем они были внесены в список террористов, в 22-м выпущены под подписку до суда. Но снова нарушили закон, сбежали и были объявлены в розыск. Еще тогда всем беглым было известно, а они ж этим интересуются капец как, что Лойка сдала и своих хозяек Золотову с Чекиной, и своих коллег, и всех, кого только знала. А знала она, к примеру, очень многих жуликов из среды предпринимателей и двуличных «328-х матерей», которых в своих материалах выбеливала и отмазывала.
Сдала – и вышла. Вышла – и сбежала. Такая вот принципиальная протестунка супраць рыжыма высоких моральных качеств и незыблемых, потому как западных, принципов. Точно так же, как до нее это сделали десятки саш, сосавших сушку, и несгибаемых борцунов с-под авто-ковриков. А те, кто сейчас сидит (и за сбежавших, так получается, тоже), они отнюдь не титаны духа. Они вообще лузеры, им попросту не свезло. Или жадные очень-очень. «Если кто-то думает, что среди задержанных есть те, кто легко и осмысленно соглашается сидеть 10 лет, то он ошибается», – говорит Лойка. Знает, что говорит.
От этой склизкой истории беглые было просто отвернулись, как от лужицы рвоты на варшавском асфальте, но Лойка решила позориться до конца и совершила моральный каминг-аут. Публично в интервью заявила: «Простите, я не хочу сидеть в тюрьме 10 лет. И у меня коллеги, которые не хотят. Мы так договорились. Это было сложное решение. Но нам повезло, что у нас был шанс». Вот и вся «моя борьба», вот и все их западные ценности, вот и вся их гнилая якобы правда. Чуть нажали – и потекло. Прямо по дудикам, по мокрым порткам. «Я не очень волновалась. Я знала, что стоит на кону. Если бы в фильме БТ «Бай-бай, Тутбай» нужно было сняться топлес, я бы снялась». Ага, размечталась.
Для нас с вами все это, если рассудить, хорошо, почему нет. Противно, грязно, но полезно. Однако можете сами представить, что бы они, такие принципиальные, сделали с нашей страной. Со всем нами построенным, со всеми нами и с нашими детьми. И она вся такова, эта беглая хевра. Вы помните быковского Рыбака из повести «Сотников»? Перечитайте: предатель примерно так же сам себя уговаривал. И уговорил. «С осуждением своего поступка я не сталкивалась», – глумятся теперь птички-лойки над терпилами-беглыми.
Андрей Муковозчик:
Однако я бы и не вспомнил про эту говорливую птичку, если бы не единый день голосования 25 февраля. День, когда нам с вами предстоит выбрать депутатов, многие из которых станут потом делегатами Всебелорусского народного собрания. И это значит, что некоторые из тех, кому мы уже скоро отдадим свои голоса, будут решать важнейшие, экзистенциальные вопросы жизни нашей страны. Нашей с вами жизни. Когда Лойку выпускали до суда, когда изменяли меру пресечения, то нужен был поручитель. За эту птицу-говоруна поручился глава союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, за ее подружку Толкачеву – депутат Валерий Воронецкий и политолог Евгений Прейгерман. Как такие люди попали в союз, в министерство, в депутаты – это уже история прошлых лет.
Сейчас от нас с вами зависит, чтобы никогда больше такие вот поручители не становились нашими депутатами, нашими представителями, теми, кому мы вручаем право участвовать в решении наших судеб. Хотите, чтобы такой Прейгерман «смещал Президента с должности»? Чтобы такой Воронецкий «вводил военное положение», а такой Швец «избирал председателя ЦИК»? Между поручительствами и разными другими миссиями? Что, правда нет? Ну тогда идите на выборы и отдайте свой голос за того, за кого потом не будет стыдно. Проголосуйте так, чтобы не было мучительно больно, чтобы не жег позор за подленькое прошлое. Пусть больно и позорно будет лойкам и остальным «простотуткам», хотя они же там все такие, грантососки да подвячоркины, кого ни возьми. Значит, надо не дать им ни единого шанса, чтобы не нашли они больше ни одного поручителя в наших рядах. Голосуйте с горячим сердцем и холодной головой. Чистыми, разумеется, руками. Уж простите, накипело.