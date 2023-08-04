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Литва закроет два пограничных пункта на границе с Беларусью

04 августа 2023 13:42
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Литва закроет два пункта пропуска на границе с нашей страной. Речь идет о погранпереходах «Лоша» и «Видзы». О таком решении руководства Прибалтийской республики сообщил замминистра внутренних дел Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва закроет два пограничных пункта на границе с Беларусью-1

Это уже не первое подобное заявление, прозвучавшее из уст политиков сопредельной страны. Ранее президент Гитанас Науседа допускал закрытие границы с Беларусью из-за мнимой угрозы с нашей стороны. Он также призвал Польшу и Латвию действовать сообща и перекрыть пункты пропуска в случае, если ситуация с безопасностью ухудшится.

# Выезд за границу # общество # Гитанас Науседа # Фотофакт

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