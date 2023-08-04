Более 100 ФАПов Витебской области приведут в порядок до конца месяца

Новости Беларуси. Здоровье нации в приоритете. В Беларуси продолжается модернизация медцентров и объектов здравоохранения. Более 100 фельдшерско-акушерских пунктов Витебской области приведут в порядок до конца августа. Ремонтные работы уже завершены более чем в 120 учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачу по доступности и качеству медицины в сельских населенных пунктах поставил глава государства еще на майском совещании. Такие учреждения в деревнях должны и будут работать, подчеркнул Президент. К благоустройству и наведению порядка подключились не только сотрудники, но и сторонние предприятия, и даже население, которое там обслуживается. Замена окон, покраска фасадов, косметический ремонт кабинетов. Несмотря на проведение апгрейда, необходимая помощь населению оказывается в полной мере.

Светлана Становка, жительница деревни Бабыничи:

Учора, напрыклад, атрымалася так, што майму мужу патрабавалася хуткая. Вельмі ў цяжкім ён быў стане. Прыехалі на працягу 15-20 хвілін, аказалі кваліфікаваную дапамогу. Знялі электракардыяграму. Карацей кажучы, паставілі чалавека на ногі. За што я ім вельмі і вельмі ўдзячна.

Олег Борисов, заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы:

Из отдаленных деревень это та возможность, где человек может получить не только качественную медицинскую помощь, но и приобрести лекарственные препараты. Поэтому для ФАПа важно не только расположение, но и то, чтобы там было красиво, уютно. И важно, чтобы там были соответствующие кадры.