Алексей Дзермант, политолог:

Они подошли к ситуации полного дна. Свою независимость они разменяли на эти 30 сребреников, продав нашу цивилизацию, наши святыни. Посмотрите, что творится в Лавре, посмотрите, что творится с верой православной в Украине. Они просто распродают уже святыни, ничего святого для этих людей нет. Кстати, ролик абсолютно правдивый, потому что мы знаем примеры того, как «азовцы», неонацисты расстреливали мирных жителей в Мариуполе, на Донбассе. Это абсолютная правда. Для них не существовало даже родства, какой-то общности. Они считали себя некой высшей расой, даже внутри украинского народа, которая вправе убивать всех остальных. Мы знаем, как они относились к жителям Донбасса все эти годы и пытались их сломать об колено. А те стояли, защищались – свой русской язык, свою культуру, свою принадлежность к этой большой русской цивилизации. И поэтому их убивали нещадно и давили танками, начиная с 2014 года. Бомбили и расстреливали. Поэтому Украина пришла к ситуации самоуничтожения. И то, что сейчас происходит, абсолютно закономерно. Они не сделали ничего, чтобы остановить эту ситуацию, начиная с Кучмы.

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