Дзермант: «Мы оставляем полякам шанс на разумное решение»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Сегодня хотелось бы затронуть одну важную, но немного необычную тему – о мечте, о нашей белорусской мечте. Тем более что недавно президент озвучил свою мечту о том, чтобы в Беларуси производили свои самолеты. «Мы сделали первый шаг в этом направлении». Президент рассказал о своей новой мечте.

Алексей Дзермант:

Казалось бы, мы уже привыкли мечтать только о приземленном. Или о том, чтобы не потерять то, что имеем, не разрушить хрупкий мир в нашей стране, чтобы в ней можно было спокойно растить детей. Но все-таки мечта – это о чем-то большем: о небе, о космосе, о полете или же о море, о дальних странах. И все, что я перечислил, – это на самом деле не что-то абсолютно недосягаемое, у нас уже реализуются такие проекты или мы готовимся к их осуществлению. Вместе с Россией занимаемся космической программой, у нас есть союзная спутниковая группировка, а в ближайшее время готовимся к отправке первой белорусской женщины-космонавта. И это очень символично, что полетит именно женщина. Мы показываем, что, в отличие от западных стран, мы стремимся использовать космос в мирных, исследовательских целях, а не для звездных войн. Моря, как известно, у нас нет, но путь к морю и мечту о нем у нас никто не может отобрать. Именно поэтому мы преодолеваем железный занавес Запада с помощью наших братьев и друзей – выходим на их порты и транзитные возможности, чтобы и у нас был выход в мировой океан.

Алексей Дзермант:

Сейчас многие обратили внимание на Африку, на перспективы этого континента в развитии. А у Беларуси и там уже есть задел. Мы активно развиваем сотрудничество с рядом дружественных стран. Во время саммита Россия-Африка президент Владимир Путин рассказал африканским гостям о том, что мы можем поделиться опытом союзной интеграции и что Беларусь вместе с Россией будет развивать сотрудничество с Черным континентом. Вот и еще одна мечта может стать реальностью. И, конечно, мечта о небе, о собственном самолете – это тоже захватывающая идея. И вновь вместе с Россией она может осуществиться, запускается проект по производству в Барановичах 19-местного турбовинтового пассажирского самолета. При этом важно отметить, что наша белорусская мечта построена не на противостоянии с кем-то, не на идее превосходства и господства над остальными странами и народами. Мы все время подчеркиваем мирный характер нашего развития и, например, в авиационной сфере тоже. «Мы прорвемся». Президент Беларуси пообещал поддержать завод гражданской авиации.

Алексей Дзермант:

Пожалуй, жить в мире и согласии с соседями – это еще одна белорусская мечта. У нас нет к ним никаких территориальных претензий. Мы не собираемся свергать власть или менять политические режимы. Но требуем уважения к нам и нашему государству. К сожалению, не все от нас зависит, а элиты соседних западных стран, похоже, готовы нанести ущерб себе, лишь бы было плохо соседу. Именно так следует воспринимать заявления польских политиков о том, что они могут полностью заблокировать транспортное сообщение с Беларусью и остановить континентальный транзит. Они пытаются шантажировать не только нас, но и великий Китай, мол, он должен на нас подействовать, чтобы мы прогнулись под польские требования. Но этого не будет, у нас с Китаем прочные и доверительные отношения. И там знают, что Польша действует не исходя из собственных национальных интересов, а скорее является марионеткой англосаксов. Поэтому шантаж этот может окончиться скорее тем, что Китай будет искать пути в обход именно Польши. И будет вводить против нее свои санкции, то есть именно Польша станет логистическим тупиком.