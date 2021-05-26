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Александр Лукашенко: «Наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда – в силе»

26 мая 2021 16:33
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Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной. Об этом 26 мая шел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репортаж Юлии Бешановой.

«Валить» страну пытались и будут пытаться насаждением чуждых нам ценностей и якобы исторически знакомыми нам идеологиями. Подмена понятий прочно вошла в арсенал политтехнологов.

Александр Лукашенко: «Наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда – в силе»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Войну мировоззрений мы, наверное, выиграли. Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма. Они хотят ревизии именно сейчас. Их ложные убеждения в верховенстве права ничего не стоят на фоне попыток оправдать нацизм и переписать историю. Но наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда – в силе.

Белорусы как нация доросли до того, чтобы видеть корни нашего самосознания. Оно растет из Великой Победы, когда наш народ противостоял геноциду. Мы что, зря предупреждали об усилении экстремизма?

Александр Лукашенко: «Наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда – в силе»-4

История с попытками государственного переворота, физического устранения высших должностных лиц, изоляции руководства Беларуси – наглядное тому подтверждение. Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий.

Вся эскалация со стороны Запада – это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаете почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире (хотя это отчасти и так). А потому, что Беларусь – это сильная и независимая страна особенных, гордых людей с обостренным чувством справедливости.

Александр Лукашенко: «Наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда – в силе»-7

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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