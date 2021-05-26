Александр Лукашенко: «Наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда – в силе»

Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной. Об этом 26 мая шел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Юлии Бешановой. «Валить» страну пытались и будут пытаться насаждением чуждых нам ценностей и якобы исторически знакомыми нам идеологиями. Подмена понятий прочно вошла в арсенал политтехнологов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Войну мировоззрений мы, наверное, выиграли. Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма. Они хотят ревизии именно сейчас. Их ложные убеждения в верховенстве права ничего не стоят на фоне попыток оправдать нацизм и переписать историю. Но наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда – в силе. Белорусы как нация доросли до того, чтобы видеть корни нашего самосознания. Оно растет из Великой Победы, когда наш народ противостоял геноциду. Мы что, зря предупреждали об усилении экстремизма?