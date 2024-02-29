Дзермант: сейчас нам нужно как минимум уравновесить многолетний крен в сторону Запада

Григорий Азаренок, СТВ: Обращение ко всем нам. Первое – хватит туда смотреть, на Запад. Их плюшки, их образ жизни. Во-первых, уже давно никаких и плюшек нет, и ничего нет. Чтобы истребил Господь этот дух слепого, тупого, рабского подражания – вот всем нам, людям нашим, белорусам… В конце концов, когда квартиры у нас сдают, в какой валюте считают – в долларах! Мы все равно ментально продолжаем зависеть.

Алексей Дзермант:

Давно эта необходимость назрела, но очень тяжело это делать. Я бы сказал, мы только-только начали. Самый мизер сделали из того, что нужно сделать. Притом это касается всего, куда ни копни. Начали со спорта, мы уже обращались к этой теме – философия, история западноцентричная, европоцентричная. Как будто, кроме этого Запада проклятого, ничего в истории человечества не было! Даже если мы будем утверждать, что последние 500 лет у них там передовые технологии, благодаря которым они захватили мир, но ведь были и другие центры развития цивилизации. И сейчас они возрождаются. И чтобы быть, скажем так, в одном ряду с этими центрами, нам как минимум нужно знать их историю и свою историю в другом контексте.

Потому что иногда говорят: это там точная наука, история, философия. Поймите, в гуманитарных науках многое зависит от интерпретации, от точки зрения. И разные факты можно преподнести по-разному. И сейчас что нам как минимум нужно – это уравновесить вот этот крен многолетний в западную сторону. Что все оттуда, что связи только с ними, что смотрит туда и так далее. Да развернитесь и посмотрите, какой широкий мир вокруг! И просто начните копать в разные стороны. И тогда увидите, что связей не меньше с другими частями света, а, может, и больше. Может, они и важнее. Особенно сейчас.

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