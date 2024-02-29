Белыничи получили статус культурной столицы Беларуси! Чем планирует удивлять город?
Эстафету культурной столицы Беларуси принимают Белыничи. За это почетное звание сражались Каменец, Глубокое, Мозырь и Свислочь. В итоге победу одержал проект из Могилевской области. К слову, это уже третий город на карте региона, который получает такой высокий статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Родина знаменитого пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули на протяжении года будет жить в атмосфере конкурсов и фестивалей. В тематическом календаре – сотни событий.
Пазл из ярких моментов старта акции собрала Юлия Мычка.
Новая культурная столица богата своей историей и духовным наследием. Много веков назад город прославила икона Белыничской Божией Матери. В государственном списке историко-культурных ценностей 74 объекта.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Бялыніччына – цудоўныя краявіды, якія заўсёды даюць новы імпульс для нашых творцах, тых людзей, хто ствараюць цудоўныя творы ў мастацтве, музыцы, паэзіі. Мы зразумелі ў той час, калі назначалі сталіцу, што вось гэтая зямля дастойная прымаць гэты вялікі статус.
Ольга Пристромская, председатель Белыничского райисполкома:
Мы запланировали множество мероприятий. Наш город станет площадкой для реализации международных, межрегиональных, республиканских и мероприятий, и проектов. Уже в марте мы встречаем участников национального отбора Международного конкурса «Славянский базар» в Витебске.
Белыничи на пороге фейерверка культурных событий. Почему Министерство культуры, остановило свой выбор на Белыничах, понимает первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, который родом из этих мест.
Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
Дзякуй Міністэрству культуры, якое спыніла свой выбар менавіта на Бялынічах. Гэты горад, зямля, людзі таго заслугоўваюць.
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