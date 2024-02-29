Белыничи получили статус культурной столицы Беларуси! Чем планирует удивлять город?

Эстафету культурной столицы Беларуси принимают Белыничи. За это почетное звание сражались Каменец, Глубокое, Мозырь и Свислочь. В итоге победу одержал проект из Могилевской области. К слову, это уже третий город на карте региона, который получает такой высокий статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родина знаменитого пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули на протяжении года будет жить в атмосфере конкурсов и фестивалей. В тематическом календаре – сотни событий.