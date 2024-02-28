Марзалюк – беглым: «Пакайцеся! Даруе вам краіна. Вазьміце ў палон мярзотнікаў, у мяшках іх прывязіце і здайце»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:

На самом деле, вы должны понять одну вещь, которая не доходит. И понять, почему вы проигрываете постоянно. Ваши лидеры понимают, что они лузеры. Вы понимаете это. Поэтому вы понимаете, что единственный способ, при помощи которого вы можете тут быть даже не панами, подпанками, это приехать в обозе чужих войск. И не важно чьих – кайзеровских, гитлеровских, польско-американских, но вы лузеры. Я в ГУБОПе, у меня масса друзей, хороших парней, я смотрел личные дела отдельных товарищей-калиновцев. Да вы же, чтобы в армию не идти, чтобы откосить, писали, что у вас энурез, что вы под себя ходите, что вы социопсихопаты, вы резали себе вены, чтобы только не служить, не присягнуть на верность Беларуси. Теперь вы себя выставляете, вы ничтожество. Я яшчэ хачу звярнуцца да тых, хто мяне асабіста ведае ў гэтым палку. Там ёсць некалькі чалавек. Ужо некалькі прыехалі ў разабраным выглядзе ў Магілёў з-пад Бахмута. Хлопцы, вы мне здаваліся сумленнымі людзьмі. Тыя, каго я ведаю.