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Лёд на водоёмах продолжает таять – ОСВОД совершил рейд на Заславском водохранилище

29 февраля 2024 18:22
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ОСВОД рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки. Толщина льда уже небезопасна. Но рыбаки продолжают рисковать жизнью ради улова. С начала года на водоемах погибли более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примерно столько же удалось спасти.

Выход на лед в Беларуси запрещен – ОСВОД рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки.

Лёд на водоёмах продолжает таять – ОСВОД совершил рейд на Заславском водохранилище-1

Лед на водоемах продолжает таять и практически везде уже отошел от берегов. Однако не всех любителей зимнего улова это пугает.

Лёд на водоёмах продолжает таять – ОСВОД совершил рейд на Заславском водохранилище-4

Это кадры спасения рыбаков на водохранилище Дрозды. Жизни рыбаков буквально висели на волоске. Первым на помощь бросился неравнодушный очевидец: когда прибыли спасатели, один из мужчин уже был в лодке. На берегу пострадавших осмотрели врачи скорой помощи. Если бы не помощь спасателей, финал был бы совершенно иным.

Лёд на водоёмах продолжает таять – ОСВОД совершил рейд на Заславском водохранилище-7

Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:
На водохранилище Дрозды практически нет льда, и выхода на лед тоже нет. Два рыбака зашли со стороны агрогородка Ждановичи в очень неприметном месте, на котором, как нам кажется, зайти вообще очень проблематично, но все-таки они нашли выход на этот лед. Пошли рыбачить как видите, ситуация показала, что этого не стоило делать, – и провалились.

Лёд на водоёмах продолжает таять – ОСВОД совершил рейд на Заславском водохранилище-10

Время оттепели для спасателей – одно из самых напряженных. Сотрудники ОСВОДа мониторят ситуацию на водоемах в режиме 24/7, ежедневно выходят в профилактические рейды. Очередная проверка прошла сегодня на Заславском водохранилище.

Подробности в сюжете.

# Правила безопасности # общество # Анна Корольчук

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