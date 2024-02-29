Лёд на водоёмах продолжает таять – ОСВОД совершил рейд на Заславском водохранилище

ОСВОД рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки. Толщина льда уже небезопасна. Но рыбаки продолжают рисковать жизнью ради улова. С начала года на водоемах погибли более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примерно столько же удалось спасти. Выход на лед в Беларуси запрещен – ОСВОД рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки.

Лед на водоемах продолжает таять и практически везде уже отошел от берегов. Однако не всех любителей зимнего улова это пугает.

Это кадры спасения рыбаков на водохранилище Дрозды. Жизни рыбаков буквально висели на волоске. Первым на помощь бросился неравнодушный очевидец: когда прибыли спасатели, один из мужчин уже был в лодке. На берегу пострадавших осмотрели врачи скорой помощи. Если бы не помощь спасателей, финал был бы совершенно иным.

Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:

На водохранилище Дрозды практически нет льда, и выхода на лед тоже нет. Два рыбака зашли со стороны агрогородка Ждановичи в очень неприметном месте, на котором, как нам кажется, зайти вообще очень проблематично, но все-таки они нашли выход на этот лед. Пошли рыбачить – как видите, ситуация показала, что этого не стоило делать, – и провалились.