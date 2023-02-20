«Символы используются, мифология». Белорусскую вытинанку возрождают в Воложинском районе

Новости Беларуси. В Воложинском районе возрождают традиции белорусской вытинанки. Этот вид декоративно-прикладного творчества успешно осваивают воспитанники Дорского филиала Ивенецкой детской школы искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это направление популярно не только среди девочек. Занимаются также мальчики. В умелых руках школьников получаются настоящие кружевные шедевры. Из бумаги ребята делают как простые, так и сложные композиции с различными резными узорами. Это картины с известными архитектурными сооружениями, пейзажами и геометрическими фигурами. У ребят есть творческие успехи. Их работы занимают призовые места на конкурсах районного и международного уровня. А недавно они представили кружевные изделия на выставке «Калядная зорка» в Минске.

Ольга Харлинская, заведующая Дорским филиалом Ивенецкой детской школы искусств имени К.И. Поплавского:

Белорусское традиционное предполагает простые геометрические фигуры, симметрию вертикальную и линейную, также монохромность. В основном это какие-то сказочные животные, это символическое дерево жизни, потому что в основном символы используются, мифология.

Екатерина Кулик, воспитанница Дорского филиала Ивенецкой детской школы искусств имени К.И. Поплавского:

Занимаюсь, может, три года. А выбрала, потому что я люблю рисовать. И вырезать мне тоже нравится.