Дзермант о произволе ЕС по отношению к беженцам на границе с Беларусью: они ответят за всё

Григорий Азаренок, СТВ:

Наша граница с Литвой, Латвией и Польшей – это граница добра и зла. Потому что там, с той стороны, ежедневно в эти морозные ночи и дни каратели убивают женщин, детей, ломают им руки, ноги, натравливают на них собак. Это граница добра и зла. Они под этими всеми словами: мультикультурализм, толерантность и все остальными... Мы что, не знаем, какие они на самом деле нацисты и расисты?

Алексей Дзермант, политолог:

Да, это лицемерие. Потому что если бы они действительно верили в европейские ценности, они позволили хотя бы детям, женщинам, старикам просто спасти себя. Они ведь спасаются от разрухи, войны. И мы им помогаем. Людям, которые приезжают к нам, пытаются попасть в Европу, якобы вожделенную. Да, люди пытаются, где лучше найти. Но в итоге, к сожалению, встречаются с таким подходом, с расизмом. И люди погибают, умирают. Это говорит о том, что нельзя верить этой Европе. Они всегда обманывают, они убивают подспудно или по-настоящему. Дай бог, конечно, чтобы эти люди понимали, чем они рискуют. И, может быть, все же в другом месте искали. А мы можем помочь. Мы помогаем, принимаем. Но, к сожалению, мы не можем отвечать за них, если они убивают на своей территории людей. К сожалению, мы тут не можем на их территории свой закон распространить. Но я думаю, что они все равно ответят за это все. Рано или поздно они за это ответят.

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