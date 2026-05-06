К мировой повестке и одной из самых обсуждаемых новостей, которая пришла из Еревана. Армения в эти майские дни рапортует о своей победе на пути евроинтеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но так ли сладки коврижки, которые пообещали этой закавказской республике в Брюсселе и что прочтем между строк в официальных итогах первого, или, как преподносят в Ереване, исторического саммита «ЕС – Армения»?

А начнем с кадров, которые буквально завирусились в Сети под заголовками «Пашинян и Макрон обменялись сердечками». Речь о трогательных кадрах прощания президента Франции и армянского премьера минувшей ночью в аэропорту Еревана. Но куда показательнее кадры несколькими часами ранее, когда Макрон исполнил знаменитую песню Азнавура под аккомпанемент президента Армении Хачатуряна за роялем и весьма неуклюжую игру Пашиняна за барабанами.

Что это, музыкальная сценка или спектакль на весь мир? В этих, очевидно, фальшивых политических нотках из Еревана сегодня эксперты склонны видеть не столько торжество Брюсселя, сколько «лебединую песню» Еревана. И вот почему.

Армения – это всего лишь легкая добыча в попытке европейских элит получить доступ на Кавказ, такую точку зрения сегодня транслирует международный телеканал в Польше и добавляет, что Европа надеется на то, что при помощи такой мягкой силы сможет увести Армению из-под влияния России. Это и есть цена, которую должен заплатить Ереван.

А вот в международном дискуссионном клубе «Валдай» уверены, что армянский евросаммит – это не что иное, как еще одна публичная демонстрация агрессивной антироссийской риторики, в том числе в назидание и всем несогласным с политикой Брюсселя в Европе. Мол, смотрите: свято место пусто не бывает!