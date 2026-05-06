США и Иран близки к соглашению о завершении конфликта

Кто главный бенефициар нынешней ситуации на Ближнем Востоке – вопрос весьма дискуссионный, и чаши этих весов в любой момент могут перевесить в любую сторону.

Что же произошло в последние часы? Вначале Дональд Трамп заявил, что решил приостановить операцию «Проект Свобода» по сопровождению судов, застрявших в Ормузском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта инициатива, которая вызвала большое раздражение у Ирана и обещание Тегерана атаковать все военные суда, тут же поставила под большой вопрос перспективы сохранения перемирия. Глава Белого дома объяснил свое решение тем, что намерен оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. Вашингтон ожидает ответ от Тегерана по ряду ключевых вопросов потенциального соглашения в ближайшие 48 часов.

Он основан на американском плане из 14 пунктов, который предполагает прекращение военных действий в регионе и начало 30-дневного переговорного процесса по вопросам судоходства в Ормузском проливе, иранской ядерной программы и возможности снятия американских санкций. И в Тегеране заявили, что рассматривают этот план. В администрации Белого дома уже сообщили, что стороны очень близки к заключению мирной сделки. Переговоры по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве.