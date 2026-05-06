Накануне 9 Мая в Беларуси чествуют ветеранов Великой Отечественной

В эти дни сердце каждого белоруса наполняется особым трепетом. День Победы – дата, которая объединяет поколения и напоминает о подвиге ветеранов. За несколько дней до 9 Мая по всей стране проходят встречи с героями. Представители власти, общественных объединений и молодежь приходят к ним домой, вручают цветы и памятные подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплые слова и искренние поздравления сегодня наполнили коридоры, расцветая яркими красками вместе с весенними букетами. Волнение и крепкие рукопожатия стали теми живыми нитями, что связывают нас с героическим временем, когда за независимость Беларуси проливалась кровь.

В годы войны Евдокия Савельевна сражалась в рядах Красной армии. Прошла путь от Донецка до Прибалтики. Таких, как она, называли ангелами милосердия. На своих хрупких плечах под неутихающим огнем она выносила раненых с поля боя, буквально вырывая их из лап смерти.

Евдокия Пацук, ветеран Великой Отечественной войны: Оно не забывается, никогда не забудешь. Я помню, как это было. Когда меня с пехотного полка перевели в отдельный противотанковый дивизион. И я там контузию получила. В общем, трудно вспоминать все.

С поздравлениями гости навестили еще одну участницу тех страшных событий Надежду Викентьевну. Ее военная судьба неразрывно связана с партизанским отрядом. Будучи связной, отважная женщина защищала информационные тылы: распространяла советские листовки, а еще помогала снабжать народных мстителей оружием и медикаментами.

Надежда Зюба, ветеран Великой Отечественной войны:

Вы знаете, как это было страшно, детки. Ходили как по соломинке. Но мы держались, даже во время присутствия, когда наши части Беларуси остались под немцами, мы тайно эти партизанские отряды делали в одной деревне, в другой.

Надежде Викентьевне уже больше 100 лет. Годы берут свое, но в ее глазах и сегодня горит огонь, который не смог погасить ни один пожар войны. Это пламя любви к своей Родине и людям, которые здесь живут.