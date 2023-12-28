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В Минском районе изменили правила размещения нестационарных торговых объектов

28 декабря 2023 19:24
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Правила размещения нестационарных торговых объектов изменили в Минском районе. В некоторых населенных пунктах теперь это можно будет сделать только после проведения аукциона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе изменили правила размещения нестационарных торговых объектов-1

Это коснется большинства деревень, агрогородков и городских поселков Минского района. Исключение – лишь 13 населенных пунктов. Попал в список «аукционных» и город Заславль. Теперь перед тем, как установить здесь свой нестационарный торговый объект, необходимо сначала выиграть аукцион. При этом новшества не будут действовать там, где нет стационарной торговой сети или есть только один магазин райпо.

В Минском районе изменили правила размещения нестационарных торговых объектов-4

Татьяна Иванова, заместитель председателя Минского районного исполнительного комитета:
Большой спрос вызывает размещение нестационарных объектов на территории Минского района. Очень много желающих, и они хотят становиться в основном в центре какого-то населенного пункта. Благодаря этому у нас будут разработаны схемы, где конкретно определены населенные пункты и территория с конкретными группами товаров, которые там будут размещаться. Это упорядочит размещение.

В Минском районе изменили правила размещения нестационарных торговых объектов-7

В ближайшее время будет определена начальная стоимость проведения аукциона, а также конкретное количество объектов для отдельных территорий, их внешний вид. Как ожидается, уже в предстоящем весеннем сезоне нестационарная торговля в Минском районе будет работать по новым правилам.

# Торговля в Беларуси # общество # Татьяна Иванова # Новости Минска и Минской области

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