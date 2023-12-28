В Минском районе изменили правила размещения нестационарных торговых объектов

Правила размещения нестационарных торговых объектов изменили в Минском районе. В некоторых населенных пунктах теперь это можно будет сделать только после проведения аукциона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это коснется большинства деревень, агрогородков и городских поселков Минского района. Исключение – лишь 13 населенных пунктов. Попал в список «аукционных» и город Заславль. Теперь перед тем, как установить здесь свой нестационарный торговый объект, необходимо сначала выиграть аукцион. При этом новшества не будут действовать там, где нет стационарной торговой сети или есть только один магазин райпо.

Татьяна Иванова, заместитель председателя Минского районного исполнительного комитета:

Большой спрос вызывает размещение нестационарных объектов на территории Минского района. Очень много желающих, и они хотят становиться в основном в центре какого-то населенного пункта. Благодаря этому у нас будут разработаны схемы, где конкретно определены населенные пункты и территория с конкретными группами товаров, которые там будут размещаться. Это упорядочит размещение.