81 час без единой паузы! В Могилеве проходит уникальный концерт
Белорусы помнят о подвиге народа и говорят о нем, чтобы память передавалась из поколения в поколение. Правда, делать это можно не только на словах, говорить можно и на языке музыки. Впервые в истории Беларуси ко Дню Победы Могилевская областная филармония замахнулась на национальный рекорд. Здесь подготовили концерт невероятной продолжительности – 81 час без единой паузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше тысячи участников со всей области выйдут на эту сцену, чтобы память о Великой Победе звучала непрерывно. Чтобы каждый час, каждый прожитый на сцене миг был благодарностью тем, кто не вернулся, и поклоном тем, кто выжил.
О том, как проходит марафон, в сюжете Юлии Мычки.
Первые ноты ударили ровно в 10 утра. И они не стихнут, пока стрелки не отсчитают 81 час – цифру, равную возрасту самой святой для нас даты. Ко Дню Победы в Могилеве стартовал концерт эпического формата. Круглосуточная программа – без остановки. Следующие три дня город не будет спать даже ночью. Когда стемнеет, сцена у филармонии превратится в кинотеатр под звездами. Крутить будут не только любимые ленты: в программе – военная хроника и фильмы о Буйничском поле. Избежать фонового шума можно будет с помощью наушников по QR-коду. Только чистый звук.
Михаил Николаенко, главный режиссер Могилевской областной филармонии:
Впервые такая акция проходит у нас в Беларуси, мне кажется, и в России даже такого не было. И все песни, наш проект мы посвящаем только Великой Победе. Документальная хроника – может любой зритель в любое время суток прийти, посмотреть и насладиться нашей программой.
Чтобы увлечь каждого, репертуар разнообразный. Любимые народные хиты – «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» – обязательно в программе. Композиции военных лет прозвучат в современной аранжировке. Конечно, это песни, где в каждой ноте звучит признание в любви к своей стране.
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