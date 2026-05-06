81 час без единой паузы! В Могилеве проходит уникальный концерт

Белорусы помнят о подвиге народа и говорят о нем, чтобы память передавалась из поколения в поколение. Правда, делать это можно не только на словах, говорить можно и на языке музыки. Впервые в истории Беларуси ко Дню Победы Могилевская областная филармония замахнулась на национальный рекорд. Здесь подготовили концерт невероятной продолжительности – 81 час без единой паузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше тысячи участников со всей области выйдут на эту сцену, чтобы память о Великой Победе звучала непрерывно. Чтобы каждый час, каждый прожитый на сцене миг был благодарностью тем, кто не вернулся, и поклоном тем, кто выжил.