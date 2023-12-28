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«Могу ответить откровенно: будут» – Карпенко о присутствии международных наблюдателей на выборах

28 декабря 2023 19:24
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Электоральная кампания – 2024 вошла в активную фазу. Как проходит этап выдвижения кандидатов, кто приедет для наблюдения за выборами и каким в целом выдался для Центральной избирательной комиссии уходящий год? Ответы в проекте «Понятно про выборы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто уже подтвердил свое желание участвовать в наблюдении?

«Могу ответить откровенно: будут» – Карпенко о присутствии международных наблюдателей на выборах-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Субъекты, которые приглашают международных наблюдателей, четко определены Избирательным кодексом. Это Президент нашей страны, обе палаты парламента, Совет Министров (правительство), Министерство иностранных дел и ЦИК. Могу ответить за ЦИК. Мы уже направили приглашения центральным избирательным комиссиям стран СНГ. Могу успокоить всех тех, кого волнует, будут ли у нас международные наблюдатели. Могу ответить откровенно: будут!

Карпенко: функции ЦИК были значительно расширены в 2023-м. Подробности.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Анастасия Ярощик-Корниенко

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