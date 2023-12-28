«Могу ответить откровенно: будут» – Карпенко о присутствии международных наблюдателей на выборах

Электоральная кампания – 2024 вошла в активную фазу. Как проходит этап выдвижения кандидатов, кто приедет для наблюдения за выборами и каким в целом выдался для Центральной избирательной комиссии уходящий год? Ответы в проекте «Понятно про выборы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто уже подтвердил свое желание участвовать в наблюдении?