Новый мост через Сож строят круглосуточно: как идут работы на объекте

Комфорт в любой точке страны – такой принцип равенства превратился в стратегический курс в развитии белорусских регионов. Так, в Ветковском районе возводят новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект на 21-м километре трассы Гомель – Ямное называют жизненно важным: он не просто свяжет райцентр с областью, но и разгрузит интенсивное российское направление. Старая переправа, отслужившая более полувека, уже не справляется с нагрузками, поэтому современную артерию строят буквально с нуля.