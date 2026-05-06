Новый мост через Сож строят круглосуточно: как идут работы на объекте
Комфорт в любой точке страны – такой принцип равенства превратился в стратегический курс в развитии белорусских регионов. Так, в Ветковском районе возводят новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект на 21-м километре трассы Гомель – Ямное называют жизненно важным: он не просто свяжет райцентр с областью, но и разгрузит интенсивное российское направление. Старая переправа, отслужившая более полувека, уже не справляется с нагрузками, поэтому современную артерию строят буквально с нуля.
С тем, как идут работы на объекте, который изменит жизнь людей в регионе, ознакомилась Анна Корольчук.
Масштабы впечатляют: 537 метров в длину и 20 в высоту. Это будет современная двухполосная трасса шириной более 10 метров с удобными тротуарами для пешеходов. В отличие от своего предшественника из 60-х, новый мост без труда примет любые большегрузы, открыв новые возможности для экономики и логистики региона. Сейчас на объекте задействовано около 50 специалистов и десятки единиц техники. Читайте здесь.
Берега Сожа официально соединены: надвижка металлоконструкций весом в 1200 тонн завершена. Работы в русле реки оказались одним из самых сложных и ответственных этапов.
Анна Корольчук, корреспондент:
Новая конструкция стоит на 14 опорах. Для их установки пришлось создать специальные «островки» – насыпные площадки для техники, с которых велась выемка грунта. Строители сделали котлованы глубиной до 15 метров, чтобы забить основания свай.
При возведении объекта используют исключительно отечественные материалы – от металла пролетов до каждой сваи и бетонной смеси. Работа идет в круглосуточном режиме.
Виталий Якуш, прораб Мостостроительного управления №4 предприятия «Мостострой»:
Идет устройство, получается, у нас, сварка и армирование несъемной опалубки на мостовом полотне. Также идет устройство водоотводных колодцев, на левом и на правом берегу, на опорах номер 1 и 14.
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