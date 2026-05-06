Книгу о ветеранах труда центрального региона презентовали в Минске

Казимир Чарапковский, председатель Минской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Неплохое такое издание, которым будем пользоваться все, особенно молодые люди. Когда начинаешь читать, у меня дыхание прервалось от тех условий, в которых эти люди трудились, и чего достигли. То, что есть вот вокруг нас, это благодаря им.