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Книгу о ветеранах труда центрального региона презентовали в Минске

06 мая 2026 14:11
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В Минске презентовали книгу, в которой собраны биографические сведения о ветеранах труда, проживающих в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Книгу о ветеранах труда центрального региона презентовали в Минске-2

В основу издания положены жизненные истории, а также воспоминания и достижения людей, которые своим трудом и преданностью профессии возводили крепкий фундамент нашего государства.

Книгу о ветеранах труда центрального региона презентовали в Минске-4

Казимир Чарапковский, председатель Минской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Неплохое такое издание, которым будем пользоваться все, особенно молодые люди. Когда начинаешь читать, у меня дыхание прервалось от тех условий, в которых эти люди трудились, и чего достигли. То, что есть вот вокруг нас, это благодаря им.

Книгу о ветеранах труда центрального региона презентовали в Минске-6

Новое издание получат в том числе все герои труда, которым посвящены страницы этой книги. Также экземпляры подарят учебным заведениям и библиотекам.

# ветераны # Государственная политика

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