Книгу о ветеранах труда центрального региона презентовали в Минске

В Минске презентовали книгу, в которой собраны биографические сведения о ветеранах труда, проживающих в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минске презентовали книгу, в которой собраны биографические сведения о ветеранах труда, проживающих в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В основу издания положены жизненные истории, а также воспоминания и достижения людей, которые своим трудом и преданностью профессии возводили крепкий фундамент нашего государства.
Казимир Чарапковский, председатель Минской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Неплохое такое издание, которым будем пользоваться все, особенно молодые люди. Когда начинаешь читать, у меня дыхание прервалось от тех условий, в которых эти люди трудились, и чего достигли. То, что есть вот вокруг нас, это благодаря им.
Новое издание получат в том числе все герои труда, которым посвящены страницы этой книги. Также экземпляры подарят учебным заведениям и библиотекам.