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Владельцам незарегистрированных кошек грозит штраф – МЖКХ

06 мая 2026 14:29
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Владельцам незарегистрированных кошек грозит штраф – МЖКХ-0

Домашних котов необходимо регистрировать, сообщает официальный Telegram-канал Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Зарегистрировать питомца, будь это собака или кошка, необходимо в течение 3-х дней. Для этого следует обратиться в администрацию (исполком) по месту жительства.

В ведомстве отметили, что регистрация является бесплатной, налог за содержание кошек не взимается. При этом административная процедура помогает в ведении учета домашних питомцев и, если они потерялись, при поиске хозяев.

МЖКХ напоминает, что в случае нарушения правил содержания домашних животных (в том числе при отсутствии регистрации) предусмотрена административная ответственность по КоАП РБ.

# домашние питомцы

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