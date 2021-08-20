Дзермант о Беларуси: «Нас рассматривают в качестве добычи, плацдарма, который необходимо захватить»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике объяснит, почему невозможен нейтралитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему нормы о стремлении к нейтралитету не будет в Конституции нашей страны.

Алексей Дзермант:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня я хотел бы порассуждать о том, почему невозможен нейтралитет Беларуси и почему нормы о стремлении к нейтралитету, скорее всего, не будет в Конституции нашей страны. В обновленной редакции предложений Конституционной комиссии по изменению Основного закона положения о нейтралитете нет. И также напомню, что предложения о том, чтобы исключить его, прозвучали на Всебелорусском народном собрании из уст министра иностранных дел Владимира Макея и заместителя начальника Генерального штаба Павла Муравейко. Напомню и ответ Президента на «Большом разговоре» по поводу нейтрального статуса Беларуси. Почему же все эти годы стремление к нейтралитету было прописано в нашей Конституции, а сейчас пришло время отказаться от него? Дело в том, что после распада Советского Союза в начале 1990-х многим казалось, что Беларусь может стать некой восточноевропейской Швейцарией или Австрией. Кстати, в то время аналогии с Западной Европой были очень популярны, вспомним, что и Украина хотела быть второй Францией, но не получилось, она стала больше похожей на новое Сомали. Алексей Дзермант:

А 1994 году, когда к власти пришел Александр Лукашенко, мы были одной из первых стран постсоветского пространства, которая стала избавляться от европейских иллюзий, на всенародных референдумах мы выбрали собственный путь развития и союз с Россией. За прошедшие годы наша страна стала основательницей Союзного государства, Евразийского экономического союза, является участницей военно-политического блока ОДКБ и наблюдательницей в Шанхайской организации сотрудничества. Какой уж тут нейтралитет? У нас есть вполне четкая восточная геополитическая ориентация.

Нужно понимать, что нейтралитет западноевропейских государств, таких как Швейцария, Австрия или Швеция, был достигнут по результатам кровопролитных войн и как компромисс между противоборствующими сторонами, а также их соседями. Но ничего этого нет в случае Беларуси, со стороны западных соседей мы видим активные попытки затянуть нас в свой блок, противопоставить России, а это значит, что за нас ведется активна борьба и никакого нейтралитета быть не может. Мы также видим, что наши соседи – участницы НАТО – наращивают на своей территории вооруженные силы, иностранные контингенты и готовятся к наступательной войне. Алексей Дзермант:

То есть нас рассматривают в качестве добычи, плацдарма, который необходимо захватить тем или иным способом. Либо изнутри, организовав цветную революцию, либо, если будет такой шанс, через гибридную агрессию с использованием современных методов ведения войны. В этой ситуации ни о каком нейтралитете не может быть и речи, это рудимент давно прошедшей эпохи, когда даже в России думали, что можно помириться с Западом или стать его частью. Но никакой частью Запада мы не можем быть по определению. У нас иной исторический путь и иная судьба – это доказано нашим прошлым и настоящим. Мы всегда стремились к мирному сосуществованию, свободной торговле, обмену идей, возможности ездить друг к другу. Но Запад по природе своей – это хищник. И чтобы жить дальше в комфорте и достатке, он должен подчинять, грабить и колонизировать всех остальных. И мы тут не исключение. Западу нужны наши ресурсы людские и природные.