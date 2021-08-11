Александр Лукашенко о нейтралитете Беларуси: «Его нет реально, чего же мы тут переживаем»

Новости Беларуси. Из Основного закона предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Из Основного закона предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое мнение озвучено на заседании Конституционной комиссии. 10 августа прошла очередная встреча экспертов с целью уточнения предложенных изменений. Наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы. На что обратил внимание и глава государства во время «Большого разговора с Президентом». Задача стоит доработать. Ведь предлагаемые в Основной закон изменения – это концепт будущего. Граждане и эксперты внесли свыше тысячи предложений, в том числе в ходе диалоговых площадок и Всебелорусского народного собрания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается нейтралитета, это не обсуждается. Это решение в принципе Всебелорусского народного собрания, тогда бурно все поддержали, но его нет фактически. Ты только что правильно сказал, его нет, этого нейтралитета. У нас по Конституции – нейтралитет, а мы состоим в военно-политическом блоке ОДКБ и так далее. Правильно это или нет – конечно, правильно. Это дополнительный уровень безопасности нашей, если мы в ОДКБ. В экономическом союзе мы состоим. Его нет реально, чего же мы тут переживаем. О каком нейтралитете может идти речь? Поэтому тут два варианта: или мы определяем в Конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем.
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