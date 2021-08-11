Александр Лукашенко о нейтралитете Беларуси: «Его нет реально, чего же мы тут переживаем»

Такое мнение озвучено на заседании Конституционной комиссии. 10 августа прошла очередная встреча экспертов с целью уточнения предложенных изменений. Наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы. На что обратил внимание и глава государства во время « Большого разговора с Президентом ». Задача стоит доработать. Ведь предлагаемые в Основной закон изменения – это концепт будущего. Граждане и эксперты внесли свыше тысячи предложений, в том числе в ходе диалоговых площадок и Всебелорусского народного собрания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается нейтралитета, это не обсуждается. Это решение в принципе Всебелорусского народного собрания, тогда бурно все поддержали, но его нет фактически. Ты только что правильно сказал, его нет, этого нейтралитета. У нас по Конституции – нейтралитет, а мы состоим в военно-политическом блоке ОДКБ и так далее. Правильно это или нет – конечно, правильно. Это дополнительный уровень безопасности нашей, если мы в ОДКБ. В экономическом союзе мы состоим. Его нет реально, чего же мы тут переживаем. О каком нейтралитете может идти речь? Поэтому тут два варианта: или мы определяем в Конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем.

Читайте также:

Вопрос применения смертной казни – что может измениться в Беларуси?

Лукашенко: ошибки извлечём и будем самодостаточными и независимыми и в экономике. Вот в чём суть санкций

Лукашенко: не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект