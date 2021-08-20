«Мы от этого процесса кайфуем». Как помочь нуждающимся деткам собраться к школе?
Новости Беларуси. «В школу с добрым сердцем». В Минской области проходит благотворительная акция БРСМ. Главная цель – помочь детям из многодетных, неполных, а также находящихся в социально опасном положении семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К доброму делу присоединились и волонтеры Крупского района. В течение месяца молодежные отряды собирают канцелярские товары, учебные пособия и наборы для творчества. Поучаствовать в акции приглашают и неравнодушных крупчан. Корзину со школьными принадлежностями можно найти в крупном торговом объекте.
Роман Фомин, первый секретарь Крупского районного комитета БРСМ:
Есть список семей, которые состоят в СОПе, многодетные семьи, малоимущие. Мы потом формируем все, что собрали, и в конце августа начинаем дарить этим детям, раздавать подарки к школе.
Даниил Баранов, волонтер:
Я участвую в этой акции с 2018 года, участвую в летней акции, которая перед сентябрем, и зимой. Мне приятно чувствовать, что все-таки в мире нашем есть люди неравнодушные.
Илья Григорович, волонтер:
Мы всегда стараемся принять участие в данной акции. Потому что мы помогаем нуждающимся детям и дарим свою частичку добра, мы от этого процесса кайфуем.
Такие добрые копилки размещены во всех уголках центрального региона. Продлится акция до 3 сентября.