«Мы от этого процесса кайфуем». Как помочь нуждающимся деткам собраться к школе?

Новости Беларуси. «В школу с добрым сердцем». В Минской области проходит благотворительная акция БРСМ. Главная цель – помочь детям из многодетных, неполных, а также находящихся в социально опасном положении семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К доброму делу присоединились и волонтеры Крупского района. В течение месяца молодежные отряды собирают канцелярские товары, учебные пособия и наборы для творчества. Поучаствовать в акции приглашают и неравнодушных крупчан. Корзину со школьными принадлежностями можно найти в крупном торговом объекте.

Роман Фомин, первый секретарь Крупского районного комитета БРСМ:

Есть список семей, которые состоят в СОПе, многодетные семьи, малоимущие. Мы потом формируем все, что собрали, и в конце августа начинаем дарить этим детям, раздавать подарки к школе.

Даниил Баранов, волонтер:

Я участвую в этой акции с 2018 года, участвую в летней акции, которая перед сентябрем, и зимой. Мне приятно чувствовать, что все-таки в мире нашем есть люди неравнодушные.