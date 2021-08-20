Высказать мнение, но не настаивать. Как помочь ребёнку с выбором профессии?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А как вы считаете, где эта тонкая грань, когда родители плохого не пожелают своим детям и родители навязывают выбор своим детям будущей профессии?

Юрий Казеко, главный специалист Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:

Здесь, наверное, тяжело что-то сказать по этому поводу, потому что мое мнение... У меня старшая сестра, и у нас еще с давних времен был аккордеон. И была такая традиция, что все девочки должны играть на аккордеоне. У нас – моя мама, ее сестра, мои тети – все на аккордеоне. И дошла очередь до моей сестры. Я ее как все время вспоминаю: она на этом аккордеоне сидит, тренируется без эмоций. Наталья Надольская:

Обреченно, я бы сказала. Юрий Казеко:

Традиция семейная – на аккордеоне научиться. Все. И у меня, когда сестра наконец-то окончила эту музыкальную школу, она пришла, сказала маме. Там выдают какой-то аттестат, она такая: ну, можете, в принципе, теперь по наследству. Но, благо, на Юле это все и закончилось. Не то что благо. В плане того, что я больше настроен на то, что если ребенку это не нравится, это не его... Один по спорту – ему нравится вот это. Хоккей там какой-то, плаванье, его это влечет. Второму же интересно рисовать, фотографировать, опять же. У каждого свои какие-то взгляды, ценности, и мы как бы – я и Инна, мне нравится, что у нас такая позиция – не будем настаивать. Помочь – да, если какие-то вопросы либо там дети: вот, папа, я хочу вот туда-то, ты как считаешь. Высказать свое мнение, мы выскажем. Но, опять же, принимать решение – мы ни в коем случае на детей давить не будем. Наталья Надольская:

В итоге какую профессию выбрала ваша сестра?