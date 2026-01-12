Cборы с военнослужащими 19-й мехбригады проходят на полигоне «Лепельский»

В рамках плановых тренировочных мероприятий на полигоне «Лепельский» проходят интенсивные сборы по различным специальностям для личного состава 19-й механизированной бригады, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Эти учения являются важной частью подготовки военнослужащих и направлены на повышение их профессиональных навыков, боеготовности и способности эффективно выполнять поставленные задачи.

В ходе тренингов бойцы обновляют знания по стрельбе из различных видов артиллерийских систем, совершенствуют тактические маневры в условиях имитации боевых действий, а также изучают и закрепляют навыки оказания первой помощи в полевых условиях. Особое внимание уделяется отработке тактики с учетом современных требований и новых стратегических задач.

Алексей Чернуха, командир механизированной бригады:

Подготовка по специальности является основой подготовки военнослужащих. И все те навыки, которые будут доложены военнослужащим, в дальнейшем пригодятся при проведении слаживания отделений, взводов, рот, батальонов. Основной упор был сделан на огневую, тактическую и физическую подготовку военнослужащих. Были разработаны упражнения тактических стрельб, позволяют вести огонь как на большие дальности, так и на короткие дистанции.

Самая сложная форма обучения – это двусторонние учения. Учебная материальная база 19-й бригады сейчас позволяет проводить занятия с условным реальным противником. Отрабатывается по тактической подготовке действия личного состава при обороне в болотистой местности, а также в городских застройках.