Владимир Кухарев: «К 1 сентября будет введена школа в микрорайоне «Минск-Мир»

Новости Беларуси. Здание средней школы № 210 после реконструкции сдадут в эксплуатацию в начале 2023 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительную площадку учреждения посетил с рабочим визитом мэр Минска Владимир Кухарев. Учебное заведение закрыли весной 2017 года. Причиной стала негодность некоторых конструкций и элементов здания. Сейчас на объекте активно идут ремонтные и строительные работы. В обновленной школе будут обустроены актовый зал, пищеблок, буфет, библиотека, а также множество современных учебных, лингафонных и лабораторных классов. Появятся здесь хореографические и спортивные залы. Отдельное внимание уделят благоустройству и спортивному стадиону.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

К 1 сентября будет введена школа в микрорайоне «Минск-Мир». Завершаются работы в 9-й детской поликлинике на Долгобродской. Также работы ведутся в поликлинике в Сухарево. Мы будем завершать работы в «Соколе» по амбулатории, которая также очень важна для этого микрорайона. Мы сделаем все необходимое, чтобы жители этих микрорайонов чувствовали себя комфортно и были обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой.