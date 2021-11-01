Дзермант: «Наше государство является примером и воплощением того, каким бы мог быть Советский Союз в улучшенной форме»

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей, вот вы общаетесь, много ездите по странам евразийского сообщества. Оценивая белорусский опыт, что говорят – это во-первых, а во-вторых, нет ли там таких мыслей, чтобы именно наш уклон такого компромисса гражданского попытаться у себя за основу заложить?
Алексей Дзермант, политолог:
Дело в том, что многие государства постсоветские возникли как результат этой, по сути, буржуазной революции. Элиты на дух не переносят эти смыслы, которые несет 7 ноября – это социальное государство и равенство между гражданами. К сожалению, во многих странах правят так называемые олигархи. Для них это смерти подобная идеология, которой, кстати, придерживается в символическом плане наше государство. При этом у нас очень логично все выстроено – это и праздники, и другие даты, и символика. Эта преемственность без этой безумной декоммунизации, но с открытием правды и про советское время, про все негативные, позитивные стороны. В этом, конечно же, люди, которые понимают, о чем идет речь, это вызывает большое уважение к нам. И даже в Украине и Прибалтике мы все равно остаемся носителями вот этого огня красного справедливости. Для многих наше государство является примером и воплощением того, каким бы мог быть Советский Союз в улучшенной форме, пройдя определенные реформы и изменения.
Кирилл Казаков:
И это позитив.
Алексей Дзермант:
Безусловно, это позитив. И это, когда приезжаешь туда, особенно. И в странах Центральной Азии, да и в России многие симпатизируют нам именно из-за этого.
Кирилл Казаков:
Левое движение в Евразии – насколько сильно оно?
Алексей Дзермант:
Я считаю, что «красная» Евразия будет, и уверен, что мы свою роль сыграем. Но я хотел бы сказать и про европейских коммунистов. Когда я был в валдайском клубе, президент Путин еще раз обратил внимание на то, что Европарламент в свое время принял на самом деле страшную с исторической и моральной точек зрения резолюцию. Они приравняли советский строй и нацизм, гитлеровскую Германию, обвинив их в развязывании Второй мировой войны. Среди более 700 депутатов Европарламента большинство (наверное, около 750) проголосовало «за». Все эти правые, либералы, зеленые, розовые... И только ядро, которое, кстати, составляют чешские коммунисты, проголосовали против. Это значит, они понимают правду и истину, которая за нами, за нашими дедами, которые победили эту коричневую заразу. Это говорит о том, что когда наступает момент истины, как в православной вере идут монахи и святые люди отстаивать правду, так где-то в политической борьбе коммунисты тоже эту правду отстаивают. Я потому за 7 ноября.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Я хочу добавить, что именно коммунисты и наше представительство есть и в Европарламенте от различных стран. И мы представляем интересы и доказываем. Отстаивали в том числе интересы нашей страны на площадках Европарламента, даже события 2020-го, то есть достаточно серьезно, будем так говорить, и зарубежные коммунистические партии нам помогли. Могу даже более того сказать. Завтра [2 ноября – прим. ред.] посвященная будет и 7 ноября, и консолидации сил – в 12 часов будет выступать Геннадий Андреевич Зюганов, и я буду выступать, будут участвовать все коммунистические партии в онлайн-режиме. Мы раз в месяц минимум проводим.
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