Дзермант: «Наше государство является примером и воплощением того, каким бы мог быть Советский Союз в улучшенной форме»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Алексей, вот вы общаетесь, много ездите по странам евразийского сообщества. Оценивая белорусский опыт, что говорят – это во-первых, а во-вторых, нет ли там таких мыслей, чтобы именно наш уклон такого компромисса гражданского попытаться у себя за основу заложить?

Алексей Дзермант, политолог:

Дело в том, что многие государства постсоветские возникли как результат этой, по сути, буржуазной революции. Элиты на дух не переносят эти смыслы, которые несет 7 ноября – это социальное государство и равенство между гражданами. К сожалению, во многих странах правят так называемые олигархи. Для них это смерти подобная идеология, которой, кстати, придерживается в символическом плане наше государство. При этом у нас очень логично все выстроено – это и праздники, и другие даты, и символика. Эта преемственность без этой безумной декоммунизации, но с открытием правды и про советское время, про все негативные, позитивные стороны. В этом, конечно же, люди, которые понимают, о чем идет речь, это вызывает большое уважение к нам. И даже в Украине и Прибалтике мы все равно остаемся носителями вот этого огня красного справедливости. Для многих наше государство является примером и воплощением того, каким бы мог быть Советский Союз в улучшенной форме, пройдя определенные реформы и изменения.

Кирилл Казаков:

И это позитив.

Алексей Дзермант:

Безусловно, это позитив. И это, когда приезжаешь туда, особенно. И в странах Центральной Азии, да и в России многие симпатизируют нам именно из-за этого.

Кирилл Казаков:

Левое движение в Евразии – насколько сильно оно?

Алексей Дзермант:

Я считаю, что «красная» Евразия будет, и уверен, что мы свою роль сыграем. Но я хотел бы сказать и про европейских коммунистов. Когда я был в валдайском клубе, президент Путин еще раз обратил внимание на то, что Европарламент в свое время принял на самом деле страшную с исторической и моральной точек зрения резолюцию. Они приравняли советский строй и нацизм, гитлеровскую Германию, обвинив их в развязывании Второй мировой войны. Среди более 700 депутатов Европарламента большинство (наверное, около 750) проголосовало «за». Все эти правые, либералы, зеленые, розовые... И только ядро, которое, кстати, составляют чешские коммунисты, проголосовали против. Это значит, они понимают правду и истину, которая за нами, за нашими дедами, которые победили эту коричневую заразу. Это говорит о том, что когда наступает момент истины, как в православной вере идут монахи и святые люди отстаивать правду, так где-то в политической борьбе коммунисты тоже эту правду отстаивают. Я потому за 7 ноября.