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«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?

01 ноября 2021 20:12
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Новости Беларуси. Порядка 60 тысяч учеников по всей стране отдохнут на осенних каникулах в оздоровительных лагерях. Только в Могилевской области их более 260, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагоги подготовили для ребят шесть непохожих друг на друга дней, которые помогут школьникам не только укрепить здоровье, перевести дух между учебой, но и получить полезные знания.

Подробности в материале Юлии Мычки.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-1

Бегом, вприпрыжку и по-пластунски. Учащиеся 1 класса могилевской средней школы № 46 в свои первые в жизни каникулы ворвались на всех скоростях. Спортивный понедельник задает тон на всю неделю. Сегодня – веселые старты и футбол, а завтра – танцы и дискотека. От насыщенной программы дух захватывает. Успеть все – главная задача на эти шесть дней.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-4

Марина Балдовская, учащаяся могилевской средней школы № 46:
Потому что дома только телевизор и телефоны, а в лагере всем можно веселиться, прыгать, бегать.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-7

Егор Фроленков, учащийся могилевской средней школы № 46:
Дома скучно. В лагере есть и эстафеты, и соревнования. Поиграть с лучшими друзьями можно.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-10

Зарядка на свежем воздухе, игры и никаких занятий. Школа на время каникул меняет правила. Шуметь и бегать не только можно, а даже нужно.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-13

Оксана Шибеко, директор могилевского оздоровительного лагеря могилевской средней школы № 46:
Основная цель за эти семь дней – оздоровить ребят. А так как у нас в школе есть и бассейн, то в план мероприятий лагеря включены и посещение бассейна, и различные подвижные игры. Мероприятия согласно тематическим дням. Это и день безопасности, дорожного движения, и творческие будут дни, где дети будут проявлять себя творчески: рисовать, петь, танцевать.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-16

За активное участие в жизни лагеря ребята получают карточки-бонусы с изображением любимых героев. Сегодня их можно было заслужить за правильные ответы в викторине по правилам дорожного движения. В конце лагерной смены дети смогут обменять бонусы на сладости и сувениры. И такая мотивация отлично работает.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-19

Мария Лудова, учащаяся могилевской средней школы № 46:
У нас есть в школе химическая лаборатория. Мы там всякое смешиваем, нам это нравится. Я сегодня заработала два приза за то, что ответила правильно на вопросы дорожного движения.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-22

Правила дорожного движения, азбука прав ребенка, патриотическое воспитание. Для малышей работает кинозал, где сложные на первый взгляд вещи понятным языком объясняют любимые герои мультфильмов.

Во 2-й могилевской гимназии сегодня тоже светится экран. Ленту «Иди и смотри» смотрят старшеклассники.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-25

Иван Пастухов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию могилевской гимназии № 2:
За время осенних каникул наши ребята просмотрят ряд фильмов. Эти фильмы рассказывают о любви к родине, о патриотизме. А патриотизм – это немаловажная вещь в наше время. После окончания фильмов мы их обсуждаем, ребята делятся впечатлениями о том, какие выводы от их просмотра они сделали для себя.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-28

Для учащихся в дни каникул работает и кабинет психологической разгрузки. Вопросы личного характера и тренинги для всех.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-31

Евгения Минчукова, педагог-психолог могилевской гимназии № 2:
Все мы, наверное, прекрасно понимаем, что подростковый возраст – это один из самых тяжелых периодов детства. Поэтому, естественно, у многих подростков имеются некоторые проблемы и в личных взаимоотношениях, и в учебе (учебная мотивация), это и выбор своего пути будущего. То есть в основном запросы по занятиям именно такие.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-34

Необычное селфи – привет из пришлого. Выставка «Назад в СССР» – сегодня самое востребованное место для фотографий. Гимназия участвует в городском историческом марафоне. Выставку готовили все вместе. Здесь немало артефактов, которые вызывают у ребят изумление.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-37

Юлия Мычка, корреспондент:
Все экспонаты на выставке можно трогать руками. Самый загадочный предмет дисковый телефон. Оказывается, не все школьники знают, каким пользоваться.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-40

Ксения Себровская, учащаяся могилевской гимназии № 2:
Я пришла, потому что слышала, что будет выставка. К ней очень долго готовились. Я знала, что это будет интересно, и решила прийти, изучить, посмотреть. Могу сказать, что из этих вещей я видела немного – только игрушки у бабушки на чердаке. Но меня очень удивила техника, потому что мы сделали очень большой прогресс. У нас очень много нового, и я не представляю, как бы слушала музыку на том, что представлено здесь.

«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?-43

Мастер-классы, выставки, экскурсии и интерактивы. Каникулы должны зарядить школьников и придать сил для новых достижений. Уже 8 ноября ребята вновь сядут за парты, но думать об этом в первый день каникул совсем не хочется.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Ксения Себровская # Юлия Мычка # Марина Балдовская # Евгения Минчукова # Егор Фроленков # Оксана Шибеко # Мария Лудова # Иван Пастухов # Фотофакт

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