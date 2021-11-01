«Дома только телевизор». Чем занять ребёнка на осенних каникулах?

Новости Беларуси. Порядка 60 тысяч учеников по всей стране отдохнут на осенних каникулах в оздоровительных лагерях. Только в Могилевской области их более 260, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагоги подготовили для ребят шесть непохожих друг на друга дней, которые помогут школьникам не только укрепить здоровье, перевести дух между учебой, но и получить полезные знания. Подробности в материале Юлии Мычки.

Бегом, вприпрыжку и по-пластунски. Учащиеся 1 класса могилевской средней школы № 46 в свои первые в жизни каникулы ворвались на всех скоростях. Спортивный понедельник задает тон на всю неделю. Сегодня – веселые старты и футбол, а завтра – танцы и дискотека. От насыщенной программы дух захватывает. Успеть все – главная задача на эти шесть дней.

Марина Балдовская, учащаяся могилевской средней школы № 46:

Потому что дома только телевизор и телефоны, а в лагере всем можно веселиться, прыгать, бегать.

Егор Фроленков, учащийся могилевской средней школы № 46:

Дома скучно. В лагере есть и эстафеты, и соревнования. Поиграть с лучшими друзьями можно.

Зарядка на свежем воздухе, игры и никаких занятий. Школа на время каникул меняет правила. Шуметь и бегать не только можно, а даже нужно.

Оксана Шибеко, директор могилевского оздоровительного лагеря могилевской средней школы № 46:

Основная цель за эти семь дней – оздоровить ребят. А так как у нас в школе есть и бассейн, то в план мероприятий лагеря включены и посещение бассейна, и различные подвижные игры. Мероприятия согласно тематическим дням. Это и день безопасности, дорожного движения, и творческие будут дни, где дети будут проявлять себя творчески: рисовать, петь, танцевать.

За активное участие в жизни лагеря ребята получают карточки-бонусы с изображением любимых героев. Сегодня их можно было заслужить за правильные ответы в викторине по правилам дорожного движения. В конце лагерной смены дети смогут обменять бонусы на сладости и сувениры. И такая мотивация отлично работает.

Мария Лудова, учащаяся могилевской средней школы № 46:

У нас есть в школе химическая лаборатория. Мы там всякое смешиваем, нам это нравится. Я сегодня заработала два приза за то, что ответила правильно на вопросы дорожного движения.

Правила дорожного движения, азбука прав ребенка, патриотическое воспитание. Для малышей работает кинозал, где сложные на первый взгляд вещи понятным языком объясняют любимые герои мультфильмов. Во 2-й могилевской гимназии сегодня тоже светится экран. Ленту «Иди и смотри» смотрят старшеклассники.

Иван Пастухов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию могилевской гимназии № 2:

За время осенних каникул наши ребята просмотрят ряд фильмов. Эти фильмы рассказывают о любви к родине, о патриотизме. А патриотизм – это немаловажная вещь в наше время. После окончания фильмов мы их обсуждаем, ребята делятся впечатлениями о том, какие выводы от их просмотра они сделали для себя.

Для учащихся в дни каникул работает и кабинет психологической разгрузки. Вопросы личного характера и тренинги для всех.

Евгения Минчукова, педагог-психолог могилевской гимназии № 2:

Все мы, наверное, прекрасно понимаем, что подростковый возраст – это один из самых тяжелых периодов детства. Поэтому, естественно, у многих подростков имеются некоторые проблемы и в личных взаимоотношениях, и в учебе (учебная мотивация), это и выбор своего пути будущего. То есть в основном запросы по занятиям именно такие.

Необычное селфи – привет из пришлого. Выставка «Назад в СССР» – сегодня самое востребованное место для фотографий. Гимназия участвует в городском историческом марафоне. Выставку готовили все вместе. Здесь немало артефактов, которые вызывают у ребят изумление.

Юлия Мычка, корреспондент:

Все экспонаты на выставке можно трогать руками. Самый загадочный предмет – дисковый телефон. Оказывается, не все школьники знают, каким пользоваться.

Ксения Себровская, учащаяся могилевской гимназии № 2:

Я пришла, потому что слышала, что будет выставка. К ней очень долго готовились. Я знала, что это будет интересно, и решила прийти, изучить, посмотреть. Могу сказать, что из этих вещей я видела немного – только игрушки у бабушки на чердаке. Но меня очень удивила техника, потому что мы сделали очень большой прогресс. У нас очень много нового, и я не представляю, как бы слушала музыку на том, что представлено здесь.