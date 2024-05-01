Боялись показаться – как партизаны Борисовщины наводили страх на немецкие войска

12 августа 1942 года в Борисове началось масштабное партизанское движение, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В последующем признано крупнейшим на территории Беларуси. Во главе стал Петр Григорьевич Лопатин.

Лилия Вязович, директор Борисовского объединенного музея:

Она, конечно, была очень масштабная. Бригады появлялись очень быстро и к концу 1942 года – началу 1943-го уже две зоны образовалось вокруг города Борисова. Была еще Минская и Червеньская зона. Всего это было 14 бригад плюс 8 отдельных отрядов. И немцы были вынуждены огромной силой бежать с фронта, чтобы как-то в этой обстановке, даже им приходилось выживать. Даже была такая ситуация, что отдельный гарнизон, особенно расположенный в сельской местности, немцы боялись днем показаться, они сидели. А ночью тем более, потому что партизаны могли свои вылазки делать. Это было так неожиданно, непредсказуемо и предугадать это невозможно.