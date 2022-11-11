Дзермант: Беларусь активно участвует в формировании нового мира, но очень по-белорусски – не через «мировой пожар»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа».

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. События, которые происходят в мире в последнее время, можно назвать поистине революционными, идет перестройка всего миропорядка. Если мы сравним революцию 1917 года с тем, что происходит сейчас, то, безусловно, увидим различия, ведь более 100 лет назад причины революции были обусловлены вопиющим социальным и национальным неравенством и империалистическими войнами, приведшими к преобразованию Европы, России. Да и всего мира. В наше время Россия вновь оказалась в авангарде истории, совершая геополитическую революцию, восстав как государство и народ против несправедливого миропорядка и неоколониальной политики глобального Запада. Происходящее в Украине нужно воспринимать именно в этом ключе, ведь Запад, по сути, превратил ее в орудие для борьбы с Россией и территорию, на которой происходят эксперименты самого жуткого свойства: социальные, биологические и психологические. Президент России Владимир Путин не зря в своей валдайской речи говорил именно об этом – о том, что необходимо противостоять новому колониализму.

Владимир Путин, Президент России:

Нужно найти баланс интересов. Это невозможно сделать в условиях гегемонии или попытки сохранить гегемонию одной страны либо группы стран в отношении всего остального человечества. Этим гегемонам придется считаться с этими законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения – и не на словах, а на деле. Алексей Дзермант:

Для Беларуси и белорусов все это не просто теория или высокая геополитика, не имеющая отношения к реальности, но практика жизни, поскольку свое право на суверенитет и независимость мы отстаиваем в борьбе с западным давлением вот уже почти 30 лет. Неслучайно у нас в стране день, когда свершилась Великая Октябрьская революция, 7 ноября, – это государственный праздник, ведь именно с этой даты начинается новейшая история белорусской государственности. В своем поздравлении по случаю этой даты Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает те смыслы, которые важны для нас, впрочем, не только для нас, но и для всего мира.

Алексей Дзермант:

Как видим, все это остается актуальным в современном нам мире, когда страны глобального Востока и Юга продолжают бороться с колониальным гнетом Запада, маскируемым сегодня под демократические ценности, права человека и навязываемые технологические стандарты. Но Запад стремится эксплуатировать не только весь остальной мир, но и свое население и даже отдельные свои части. Мы прекрасно видим, что, например, отношения между Европой и США вовсе не равноправны, что, по сути, мы видим, как американцы используют европейскую стратегическую слабость и недальновидность, как совершенно наглым образом обрушивают энергетику и экономику ЕС через диверсии и конфликты. Поэтому мы можем и должны говорить о том, что и сегодня западные элиты являются чужеродными и враждебными социальным и национальным интересам не только незападных стран, но и большинства населения у себя. Поэтому витает в воздухе и идея нового Интернационала. Конечно, он наверняка будет в другой форме, но его прообраз в новой форме мы видим в форматах ШОС и БРИКС, к которым стремятся присоединиться все большее количество стран и участников.