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В Колодищах оборудуют новый пешеходный переход из-за частых нарушений ПДД

11 ноября 2022 14:22
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Новости Беларуси. В Колодищах на улице Чкалова возле остановочного пункта общественного транспорта «Привокзальная улица» оборудуют пешеходный переход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Колодищах оборудуют новый пешеходный переход из-за частых нарушений ПДД-1

С вопросом по организации дорожного движения на этом участке к нам на телеканал обратилась местная жительница. По ее рассказам, рядом с остановкой была установлена искусственная неровность, а вот переход не сделали. До ближайшей зебры 70 метров. Рядом же несколько магазинов и есть автостоянка. Поэтому поток пешеходов большой и люди часто нарушали правила, рискуя жизнью. Ситуацию пояснили в ГАИ.

В Колодищах оборудуют новый пешеходный переход из-за частых нарушений ПДД-4

Артем Бобко, заместитель начальника ОГАИ Минского РУВД:
Данное обращение было рассмотрено сотрудниками Госавтоинспекции Минской области с выездом на место. По результатам рассмотрения обращения, обследования дорожной сети данного участка принято решение об оборудовании приподнятого пешеходного перехода вблизи остановочного пункта на пересечении улиц Чкалова и Привокзальной.

Схема организации движения на проблемном дорожном участке уже пересмотрена и согласована с ГАИ. Осталось лишь дождаться благоприятных погодных условий. Будем держать вопрос на контроле.

# Дорожное движение # общество # Артем Бобко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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