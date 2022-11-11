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Содержит существенные доработки. Вышло новое школьное пособие по истории ВОВ

11 ноября 2022 14:19
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Новости Беларуси. Новое пособие для школьников по истории Великой Отечественной войны представили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Над проектом работали ведущие ученые, историки, методисты.

Содержит существенные доработки. Вышло новое школьное пособие по истории ВОВ-1

Впервые издание вышло в свет 20 лет назад, выдержало несколько изданий. И только нынешнее, четвертое по счету, содержит существенные доработки. Реалии и попытки переписать истинную историю подтолкнули экспертов к увеличению числа исследований. Рассекречен ряд архивных материалов той эпохи. Это нашло отражение и в новой редакции. На страницах теперь еще больше свидетельств неоспоримой Победы нашего народа над фашизмом.

Содержит существенные доработки. Вышло новое школьное пособие по истории ВОВ-4

Марина Краснова, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат педагогических наук:
Проведено много новых исследований, рассекречены многие документы. Наши историки продолжают работать в архивах. Конечно, мы учитываем современную общественно-политическую ситуацию, которая активно меняется. Она влияет на некоторые процессы, которые происходят. История – это не просто наука о прошлом. Наука, которая ищет ответы на вопросы, которые ее волнуют сейчас.

Содержит существенные доработки. Вышло новое школьное пособие по истории ВОВ-7

Издание предназначено для факультативов по теме Великой Отечественной войны в 9 классе, включает в себя учебное и методическое пособие, хрестоматию, рабочую тетрадь и атлас. Новинка совсем скоро поступит в школьные библиотеки.

# Великая Отечественная война # общество # Марина Краснова # Фотофакт

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