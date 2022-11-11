Аппарат УЗИ, рентген и реанимация. В 3-й детской больнице Минска рассказали о технологиях для лечения самых маленьких

Новости Беларуси. Третья городская детская клиническая больница отмечает юбилей – 45 лет. Это многопрофильная клиника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь оказывают медпомощь новорожденным, детям с гастропатологией, заболеваниями легких, лор-органов.
Подробнее – наш корреспондент Анна Куртасова.
Иван Жуковский начинал работать анестезиологом. Прошел переквалификацию. И теперь он врач-эндоскопист. Это оборудование – фиброгастродуоденоскоп. С его помощью проводят осмотр верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Илья Жуковский, заведующий эндоскопическим кабинетом 3-й городской детской клинической больницы:
Также у нас открылся колоноскопический кабинет, где мы проводим колоноскопию под общим обезболиванием детям старшего возраста.
Подробности в видеоматериале.