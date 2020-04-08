Вместе против коронавируса. Какую помощь оказывает жителям оперативный штаб в Минской области

Новости Беларуси. Скорая помощь для всех. В Минской области появился оперативный штаб по оказанию помощи в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В его состав вошли представители здравоохранения, санитарной службы, социальной защиты, министерств по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел. Каждые два дня они собираются на встречу, чтобы проанализировать информацию и принять оперативные меры.
Зиновий Гозман, первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета:
На заседаниях штаба мы обсуждаем вопросы оказания и медицинской помощи, и социальной помощи. Так, в частности, служба соцзащиты, общественные организации, волонтеры доставляют продукты питания, медикаменты, антисептики нашим пожилым и инвалидам, которые не должны сейчас выходить из дома.
Возглавил штаб заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич.
Подобные структуры появились и в районах области.