Вместе против коронавируса. Какую помощь оказывает жителям оперативный штаб в Минской области

Новости Беларуси. Скорая помощь для всех. В Минской области появился оперативный штаб по оказанию помощи в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В его состав вошли представители здравоохранения, санитарной службы, социальной защиты, министерств по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел. Каждые два дня они собираются на встречу, чтобы проанализировать информацию и принять оперативные меры.