Вазам на проспекте Независимости начнут возвращать исторический цвет в апреле

К изменению облика историко-культурной ценности приступят уже в апреле.

Минчане:

– Я думаю, что надо оставить задумку архитектора всё же, потому что это, всё-таки, наше достояние.

– Конечно, мы должны придерживаться того облика, который у нас сформировался в Минске изначально. Это, конечно, не имеет такого грандиозного значения. Но хотелось бы, чтобы это был тот цвет, который был исторически.