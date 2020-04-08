Вазам на проспекте Независимости начнут возвращать исторический цвет в апреле

Больше не будет резать глаз. Минчане отстояли прежний оттенок ваз на балюстраде вдоль проспекта Независимости, а это была слоновая кость. Мнение специалистов и жителей города – в программе «Большой город».
Больше не будет резать глаз. Минчане отстояли прежний оттенок ваз на балюстраде вдоль проспекта Независимости, а это была слоновая кость. Мнение специалистов и жителей города – в программе «Большой город».
К изменению облика историко-культурной ценности приступят уже в апреле.
Минчане:
– Я думаю, что надо оставить задумку архитектора всё же, потому что это, всё-таки, наше достояние.
– Конечно, мы должны придерживаться того облика, который у нас сформировался в Минске изначально. Это, конечно, не имеет такого грандиозного значения. Но хотелось бы, чтобы это был тот цвет, который был исторически.
Наталья Хвир, начальник управления Министерства культуры Республики Беларусь:
Министерством культуры был рекомендован определённый цвет на основании заключений специалистов, физико-химических исследований. Однако он не был применён. И в результате краска и по своему химическому составу, и цвету не соответствует той, которая была согласована. И в результате эта краска отслаивается, и сегодня пришла в негодное состояние. Возможно, к майским праздникам уже всё будет приведено в соответствие.
Гранитные плиты у Вечного огня тоже будут новые. На этот раз это отечественный материал на 100 процентов. Кстати, сейчас у нас начали больше вкладываться в разведку месторождений гранита и строительного камня.
На площади Победы сейчас также перекладывают тротуарную плитку вблизи остановок. Ремонтируют подземные пешеходные переходы. Закончить работы планируют к громкой дате – 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Ожидается, что в подземном переходе будут показывать фильмы про войну. На стенах появится военная тематика. А в нижнем зале под главным обелиском столицы – символом Победы и освобождения будет тепло и комфортно. Благодаря остеклению. Так что скоро сможем оценить.