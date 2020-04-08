«До 1 мая мы гарантированно уберём всю ямочность с городских улиц». Какие дороги будут ремонтировать в апреле

Каждую весну мы ждём преображений, а водители, которые львиную долю времени проводят за рулем, с удовольствием замечают, как с дорог исчезают ямы, асфальт становится ровным, а пешеходы отмечают обновлённые пешеходные зоны. Ремонт дорог уже идёт полным ходом. Об особенностях этого года в сюжете программы «Большой город» с ровными фактами и цементными аргументами.

Этой весной в Минске отремонтируют более 60 улиц. На грунтовых будут применять технологию ресайклирования. Это когда новую дорогу делают из старого асфальта. Снимает и фрезерует асфальтобетон специальная техника. Полученный материал используют вторично. За счёт щебня и цемента основание дорожного полотна становится крепче и готово прослужить не менее 15 лет. Технология позволяет справляться с работой быстрее, а ремонтировать в 5 раз больше. В Казахстане и Германии её уже активно используют. В главной дорожно-ремонтной службе столицы заверяют: совсем скоро не останется ни одной ямы.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

У нас есть план, чтобы в Минске не было ни одной грунтовой улицы. Это касается только тех, где не будут проводиться, допустим, строительные работы. С начала года в Минске выполнено уже свыше 10 тысяч метров квадратных ямочного ремонта. Работы будут продолжаться. И до 1 мая мы гарантировано уберем всю ямочность с городских улиц. Работают без выходных и праздников. Дорожное полотно латают как на главных транспортных артериях, так и в спальных районах большого города. При этом учитывают просьбы самих водителей, а также пешеходов. Со времён каменных мостовых уже много воды утекло. Такая, как на Гало, где мы сейчас находимся, в большом городе практически одна. Для современных жителей мегаполиса улицы, вымощенные брусчаткой и грунтовые, не так уже удобны. А обустроить, скажем, тротуары, там, где они изначально не планировались, не так-то быстро и просто. В непогоду такая дорога озадачивает пешеходов. А автомобилисты рискуют подвеской. То ли дело более оживлённые магистрали. Когда весь город спит, ремонтировать дорогу в эти дни на улице Калиновского выходит спецтехника и рабочие. Обещают нам новенький асфальт уже к середине апреля.

Андрей Горовой, главный инженер ГП «Ремавтодор Первомайского района»:

Работы производятся в ночное время суток, потому что интенсивность движения днём не позволяет выполнять работы по фрезерованию. Задействовано 7 единиц техники. Это дорожные фреза и 6 самосвалов и где-то около 10 рабочих. Согласно плановым мероприятиям на 2020 год ГП «Горремавтодор Первомайского района г. Минска» планируется выполнить текущий ремонт улично-дорожной сети с полной заменой асфальтобетонного покрытия на площади 49 тысяч квадратных метров.