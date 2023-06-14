Едешко «три секунды» и Корбут «чудо с косичками». Кто из олимпийских чемпионов родился в Гродненской области?

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе» . Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно: Наша слава – это наши олимпийские чемпионы. Их у нас 11. в разные времена были олимпийскими чемпионами. Здесь есть галерея «Олимпийские чемпионы Гродненщины».

Главное, ради чего это было сделано, – это тоже мой друг Курлович Александр Николаевич. К сожалению, его сегодня нет, но здесь есть его оригинальные медали: Сеул, Барселона, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.

Анатолий Гришук:

Сюда приходят дети, спортсмены перед чемпионатом республики по тяжелой атлетике, который всегда проходит в Гродно. Они здесь проходят, и я им рассказываю, они долго стоят. Я им говорю, что Гродненщине Бог дал такого человека. Когда это будет в следующий раз, трудно предсказать.