«Гродно – это лучший город Земли». Почётный гражданин рассказал почему

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:

В этом городе я приобрел семью, здесь родились дети, внуки. Все здесь работают, живут. Я стал Почетным гражданином этого города, возглавлял Совет директоров Гродненщины, и мы вместе делали наш регион лучше, сильнее, краше.

Работают все заводы, построено много частного бизнеса. Прекрасные бизнесмены, которые не только занимаются своим бизнесом, но и активно участвуют в строительстве объектов, поддерживают спорт. Успехи наши известны: хоккейная, футбольная команда. «Когда-то Героя труда давали за 40 центнеров с га, сегодня – выговор». Каких успехов добилась Гродненщина в сельском хозяйстве? Подробности далее.

Молодежь, которую я знаю, с которой общаюсь, – они уже больше ездят, они больше видели, что делается в мире. Но всегда говорят: Гродно – это лучший город Земли.