Душа требует рыдать. Как помочь себе справится с потерей близкого человека и в каких случаях стоит обратиться к психологу?
Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Дать возможность себе прогоревать»
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Все-таки как пережить, например, то, что, казалось бы, пережить очень сложно? Например, смерть близкого человека, Ирина.
Ирина Бивзюк, психолог:
Это, конечно, проходят этапы горевания. Естественно дать возможность себе прогоревать. То есть идет принятие горевания, потом – возможно, депрессия может быть, потом – как бы злость, агрессия, потом уже – принятие. Тогда, конечно, важно, если есть поддержка еще. Искать какие-то ресурсы – кто вас поддержит, как вы себя можете поддержать. Понимать, что это жизнь, на самом деле. Что-то уходит в нашей жизни, но что-то и приходит. Кругооборот природы нашей – кто-то умирает, кто-то рождается. Просто принять, что это действительность. Важно искать все-таки еще поддержку какую-то, может быть, специалиста. Особенно именно на начальном этапе, чтобы вообще человек мог осознать, что с ним происходит в эти моменты.
Пропеть в песне и озвучить боль
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Очень сложно принять и осознать, когда это близкий человек. Это, мне кажется, крайне сложно. Татьяна, есть ли какие-то эзотерические практики, которые помогают справиться с горем? Я знаю, что некоторые прямо вызывают духов. Какие-то ритуалы проводят, общаются с этими духами, чуть ли не живут на кладбище – это нормально или нет?
Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Я вообще не знаю слово «нормально», если честно. Кто его придумал? Что значит нормально? Мне кажется все нормально, если оно тебе по душе, и ты что-то делаешь по своему внутреннему состоянию. Вообще, так делают. Не знаю, успокаивает ли это людей. Конечно, еще тяжелее можно растеребить психику. Человек может на это подсесть – ходить куда-то, к какому-то специалисту, который будет ему рассказывать что-то. Мы же не можем это проверить, правда это или нет. Я не могу отвечать за всех специалистов. Справится с горем – тут, наверное, даже какого-то универсального правила нет. Помнить, что это действительно жизнь, что уходит что-то рано или поздно. Жизнь, смерть – это то, что здесь есть, и без этого никак. То есть я не знаю универсального способа, честно, чтобы справится с горем. Можно человеку сказать, что все будет хорошо. В природе нет пустоты – если что-то ушло, значит на это место обязательно что-то придет. Только что придет – это уже будете решать и выбирать вы. Поэтому справится с горем – здесь много факторов. В эзотерике прямо так сказать – это практика. Значит, я вам дам такой амулет, идите, и все будет у вас хорошо – это будет ложью.
Алина Чижик, певица, автор песен:
Раз затронули эту тему, помимо своей артистической деятельности, я также преподаю такую особую практику – йога голоса. У нас есть ключ к успокоению – это пропеть просто хвалебные песни. Если требует душа рыдать, то все можно сделать с помощью звука – пропеть, прорыдать в песне. Я думаю, что это многим может помочь озвучить эту боль.
Татьяна Дунаева:
Практик, на самом деле, очень много. Так не скажешь универсальную, все очень индивидуально.
Алина Чижик:
Кому-то нужно через крик освободиться, кому-то, наоборот – через тихое пение.
Татьяна Дунаева:
Через физику. Кому-то, например – какие-то упражнения.
Что в жизни было, кроме человека, которого ты потерял?
Ирина Бивзюк:
Хотела добавить, что чаще всего очень горюет о другом человек, который обычно очень созависим. Когда мы самодостаточные, все равно понимаем. У нас есть своя жизнь наполненная, и это легче переносим. То есть это нормально – горевать и переживать, страдать о другом человеке. Но есть еще период, сколько это происходит. Если это очень затянулось, тогда еще вопрос к этому человеку: что с тобой? Как твоя вообще жизнь была наполнена, и что в ней было, кроме этого человека, которого ты потерял?