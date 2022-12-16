Душа требует рыдать. Как помочь себе справится с потерей близкого человека и в каких случаях стоит обратиться к психологу?

Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Дать возможность себе прогоревать» Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Все-таки как пережить, например, то, что, казалось бы, пережить очень сложно? Например, смерть близкого человека, Ирина.

Ирина Бивзюк, психолог:

Это, конечно, проходят этапы горевания. Естественно дать возможность себе прогоревать. То есть идет принятие горевания, потом – возможно, депрессия может быть, потом – как бы злость, агрессия, потом уже – принятие. Тогда, конечно, важно, если есть поддержка еще. Искать какие-то ресурсы – кто вас поддержит, как вы себя можете поддержать. Понимать, что это жизнь, на самом деле. Что-то уходит в нашей жизни, но что-то и приходит. Кругооборот природы нашей – кто-то умирает, кто-то рождается. Просто принять, что это действительность. Важно искать все-таки еще поддержку какую-то, может быть, специалиста. Особенно именно на начальном этапе, чтобы вообще человек мог осознать, что с ним происходит в эти моменты. Пропеть в песне и озвучить боль Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Очень сложно принять и осознать, когда это близкий человек. Это, мне кажется, крайне сложно. Татьяна, есть ли какие-то эзотерические практики, которые помогают справиться с горем? Я знаю, что некоторые прямо вызывают духов. Какие-то ритуалы проводят, общаются с этими духами, чуть ли не живут на кладбище – это нормально или нет?

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Я вообще не знаю слово «нормально», если честно. Кто его придумал? Что значит нормально? Мне кажется все нормально, если оно тебе по душе, и ты что-то делаешь по своему внутреннему состоянию. Вообще, так делают. Не знаю, успокаивает ли это людей. Конечно, еще тяжелее можно растеребить психику. Человек может на это подсесть – ходить куда-то, к какому-то специалисту, который будет ему рассказывать что-то. Мы же не можем это проверить, правда это или нет. Я не могу отвечать за всех специалистов. Справится с горем – тут, наверное, даже какого-то универсального правила нет. Помнить, что это действительно жизнь, что уходит что-то рано или поздно. Жизнь, смерть – это то, что здесь есть, и без этого никак. То есть я не знаю универсального способа, честно, чтобы справится с горем. Можно человеку сказать, что все будет хорошо. В природе нет пустоты – если что-то ушло, значит на это место обязательно что-то придет. Только что придет – это уже будете решать и выбирать вы. Поэтому справится с горем – здесь много факторов. В эзотерике прямо так сказать – это практика. Значит, я вам дам такой амулет, идите, и все будет у вас хорошо – это будет ложью.