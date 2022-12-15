«Легко навешивается этот ярлык». В какой стране больше всего неудачников?

Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, у каждого бывает период в жизни, когда мы подводим итоги, что все-таки сделали за прожитые годы. Если положительных итогов нет, то мы задумываемся: «Может быть, я неудачник?» Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Социологи сообщают: самый большой процент неудачников живет в США. Все просто – этот термин активно применяется именно там. Причем, порой удивляет, как легко навешивается этот ярлык по поводу и без. Уволили – значит неудачник. Поскользнулся и упал – неудачник. Ольга Шерснева:

В наших широтах опросы показывают: к неудачникам причисляют людей, которым, в первую очередь, ничего не удается, несмотря на все усилия с их стороны – это больше половины, 54 %. На втором месте невезучие люди – ни тебе выигрышной лотерейки, ни легкого билета на экзамене, никогда и нигде не везет. Кстати, судя по этому, я неудачник. Юлия Самусенко:

Я тоже, видимо. 8 % опрошенных уверены: неудачник – это человек, который не нужен обществу вообще. Чаще всего речь шла о полностью маргинальных личностях, то есть у остальных еще есть какой-то шанс выйти из этой категории неудачников. Ольга Шерснева:

Ирина, давайте все-таки определим, кто же такой неудачник?