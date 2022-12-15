«Легко навешивается этот ярлык». В какой стране больше всего неудачников?
Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, у каждого бывает период в жизни, когда мы подводим итоги, что все-таки сделали за прожитые годы. Если положительных итогов нет, то мы задумываемся: «Может быть, я неудачник?»
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Социологи сообщают: самый большой процент неудачников живет в США. Все просто – этот термин активно применяется именно там. Причем, порой удивляет, как легко навешивается этот ярлык по поводу и без. Уволили – значит неудачник. Поскользнулся и упал – неудачник.
Ольга Шерснева:
В наших широтах опросы показывают: к неудачникам причисляют людей, которым, в первую очередь, ничего не удается, несмотря на все усилия с их стороны – это больше половины, 54 %. На втором месте невезучие люди – ни тебе выигрышной лотерейки, ни легкого билета на экзамене, никогда и нигде не везет. Кстати, судя по этому, я неудачник.
Юлия Самусенко:
Я тоже, видимо. 8 % опрошенных уверены: неудачник – это человек, который не нужен обществу вообще. Чаще всего речь шла о полностью маргинальных личностях, то есть у остальных еще есть какой-то шанс выйти из этой категории неудачников.
Ольга Шерснева:
Ирина, давайте все-таки определим, кто же такой неудачник?
Ирина Бивзюк, психолог:
Это человек, который сам себя так воспринимает. Возможно, какая-то череда неудач ему позволила так о себе думать. Например, удачливый, если сказать наоборот, человек – это тот человек, когда он видит возможности в любых ситуациях. Он не воспринимает какие-то неудачи, анализирует ошибки из того, что произошло, и видит, наоборот, какую-то перспективу. Он психологически зрелый, то есть не возлагает ответственность ни на кого. Никто в этом не виноват. Он несет ответственность сам за свои поступки, свою жизнь. У него нет перекладывания ответственности на государство, руководителя – меня уволили – или родители виноваты в том, что я не реализовался в каких-то моментах. Он несет ответственность сам за свою жизнь, и тогда ему не нужны уже ни амулеты, ничего. Он сам строит эту свою жизнь. У него достаточно все с самооценкой, личными границами. Ему важно в первую очередь свое мнение, что я думаю о себе.
Юлия Самусенко:
Как вообще формируется этот «синдром неудачника»? То есть это просто человек себя так позиционирует и после череды неудач себя так воспринимает или как это происходит?
Ирина Бивзюк:
Да, вполне возможно, что какие-то накладываются моменты. Но это все равно еще внутренняя его заложенность, его внутреннего состояния. Это все-таки его еще самооценка и вообще восприятие мира – позитивно или негативно. В каком окружении я вообще находился, рос. Если это вокруг транслировалось, что мы бедные, неудачливые, то ребенок тоже это мог впитывать и воспринимать. То есть тут могли бы быть еще какие-то семейные вполне сценарии складываться.
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