«Его ни с чем не перепутаешь». Что такое венец безбрачия и почему некоторым не удаётся построить отношения?

Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Есть, конечно, да.

Ольга Шерснева:

Может быть что-то такое – венец безбрачия?

Татьяна Дунаева:

Венец безбрачия – это перекладывание ответственности. Скажу, что венец безбрачия можно сделать только на девственницу. Когда приходят с пятью детьми и десятью мужьями и говорят – это вопросики? Это такой принятый вообще термин. Тоже легче всего, не разобравшись – может, там какие-то действительно травмы детские, как говорят психологи, просто не позволяют выстроить какие-то нормальные, адекватные отношения. Но венец безбрачия есть – это такое порчевое проклятье. Его ни с чем не перепутаешь никогда – это точно.

«От него как отскакивает». На каких людей не действует сглаз – подробнее здесь.