«Понимала, что ему нужно быть дома». Можно ли увидеть знаки от Вселенной, чтобы не попасть в неприятную ситуацию?

Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как увидеть знаки от Вселенной?

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Она подсказывает. У каждого свой. То есть нас обычно предупреждают, есть такая система трех. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Может быть, это только вас предупреждают? Я не знаю, не чувствую. Татьяна Дунаева:

Нет.