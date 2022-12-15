«Понимала, что ему нужно быть дома». Можно ли увидеть знаки от Вселенной, чтобы не попасть в неприятную ситуацию?
Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как увидеть знаки от Вселенной?
Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Она подсказывает. У каждого свой. То есть нас обычно предупреждают, есть такая система трех.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Может быть, это только вас предупреждают? Я не знаю, не чувствую.
Татьяна Дунаева:
Нет.
Ксения Мазоль, основатель семейной клининговой компании:
У меня был случай буквально месяц назад.
Юлия Самусенко:
Предупредили?
Ксения Мазоль:
Интуиция работает четко. Буквально недельку назад у нас заболел ребенок. Я не могу пойти на больничный – клиенты. Мужу говорю: «Давай, как-то посиди дома, заодно отдохнешь». «Нет, я поработаю, не пойду на больничный». Что вы думаете? В этот день он попадает в аварию.