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«Понимала, что ему нужно быть дома». Можно ли увидеть знаки от Вселенной, чтобы не попасть в неприятную ситуацию?

15 декабря 2022 18:56
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Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Как увидеть знаки от Вселенной?

«Понимала, что ему нужно быть дома». Можно ли увидеть знаки от Вселенной, чтобы не попасть в неприятную ситуацию?-1

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Она подсказывает. У каждого свой. То есть нас обычно предупреждают, есть такая система трех.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Может быть, это только вас предупреждают? Я не знаю, не чувствую.

Татьяна Дунаева:
Нет.

«Понимала, что ему нужно быть дома». Можно ли увидеть знаки от Вселенной, чтобы не попасть в неприятную ситуацию?-4

Ксения Мазоль, основатель семейной клининговой компании:
У меня был случай буквально месяц назад.

Юлия Самусенко:
Предупредили?

Ксения Мазоль:
Интуиция работает четко. Буквально недельку назад у нас заболел ребенок. Я не могу пойти на больничный – клиенты. Мужу говорю: «Давай, как-то посиди дома, заодно отдохнешь». «Нет, я поработаю, не пойду на больничный». Что вы думаете? В этот день он попадает в аварию.

«Понимала, что ему нужно быть дома». Можно ли увидеть знаки от Вселенной, чтобы не попасть в неприятную ситуацию?-7

Ольга Шерснева:
Обалдеть.

Ксения Мазоль:
Хотя четко я понимала, что ему нужно быть дома. Как это?

Ольга Шерснева:
То есть своей интуиции лучше доверять?

Татьяна Дунаева:
Доверять.

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# Необычное # общество # Ольга Шерснёва # Татьяна Дунаева # Юлия Самусенко # Ксения Мазоль # Фотофакт

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