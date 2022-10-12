«Думаем, как нам выйти на рынок». Макей рассказал о проблемах и перспективах торговли с Таджикистаном

Официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан завершен. Его можно без стеснения назвать плодотворным и по-настоящему дружеским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два дня президенты Беларуси и Таджикистана успели пообщаться в официальной и неформальной обстановке, обсудить главное в экономике, политике и не только. Времени даром не теряла и белорусская делегация – отечественные компании подписывали контракты, договаривались о поставках и кооперациях. Причем довольно успешно. За новыми точками соприкосновения в Душанбе наблюдала Алена Сырова.

Когда накануне по прилете президент Беларуси сказал, что летел в Таджикистан, как к себе домой, не стоило воспринимать это лишь фигурой речи. В Душамбе в 2021 году построили 10 новых резиденций для приема глав государств-членов ШОС.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Тогда Беларусь была еще в статусе наблюдателя в ШОС. В этом году во многом благодаря усилиям Таджикистана наша страна начала свой путь на полноправное членство в организации. Так что весьма закономерно и логично, что наша делегация во время этого визита поселилась на территории резиденции в доме под номером девять.

С самого утра Александр Лукашенко принимал в ней высокопоставленных гостей. Глава нижней палаты парламента Таджикистана задал тон. Зокирзода Махмадтоир говорил о личном вкладе президентов Беларуси и Таджикистана в то, какие сегодня отношения между нашими народами. Лукашенко о Рахмоне: «У нас всегда была единая позиция по всем вопросам. Мы всегда поддерживали друг друга». Подробности здесь.

Алена Сырова:

И это правда, каждый член белорусской делегации, да и любой белорус чувствуют здесь особенно теплое отношение именно благодаря таким же личным и дружеским между Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном. Как признался наш Президент, пример «несгибаемого лидера Таджикистана» и ему самому был ориентиром в сложные времена. Продолжил обсуждать белорусско-таджикистанские отношения Президент уже с премьер-министром страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Спасибо, что заехали ко мне домой. Есть о чем поговорить.

Накануне у них была возможность пообщаться. Кохир Расулзада встречал Александра Лукашенко в аэропорту. Сегодняшняя встреча – логичное продолжение вчерашних переговоров на высшем уровне и достигнутых на белорусско-таджикском бизнес-форуме договоренностей. В центре внимания – ее величество экономика. Президент в Таджикистане: «Если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, так надо и товарооборот». Читайте здесь.

Алена Сырова:

Президент привел в пример и производство ковров. В Таджикистане празднуют по 200 тысяч свадеб в год – на половине из них обязательный атрибут, может быть, и белорусского производства? Почему нет? По каждому из таких аспектов договаривались накануне, во время этой встречи и после нее, но в других локациях министры и главы предприятий двух стран. Белорусская делегация насчитывала более полусотни человек. Это важно с учетом того, что сегодня Таджикистан для нас еще и площадка для выхода на рынки третьих стран. Того же Афганистана. Там востребована наша техника, продукты, но смена власти в этой стране значительно усложнила для нас работу.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

К сожалению, на этом этапе наблюдается определенная пауза, но мы заинтересованы в том, чтобы иметь, развивать торгово-экономическое сотрудничество с этой страной. Люди нуждаются, и страна нуждается в соответствующей технике для обработки сельскохозяйственных площадей. Мы готовы участвовать в этом. Но понятно, что для этого должны созреть определенные условия. Думаем, как нам выйти на рынок, в том числе и этой страны. Не исключаю, что этой площадкой может быть и площадка Таджикистана. После этой официальной встречи у Президента в графике была еще одна неформальная, но не менее важная – с Эмомали Рахмоном. Главы государств долго общались накануне и продолжили 12 октября.

Александр Лукашенко:

Здесь свежо, здесь свежо.