«Духовный брак». Насколько важен секс для гармоничных отношений между супругами?

Пытаясь разобраться, что такое любовь, ученые делают удивительные выводы. Оказывается, что это химия. Эстроген, тестостерон, окситоцин и дофамин – гормоны, которые сопровождают эйфорию. О том, гормональный коктейль или судьба, есть ли у любви определенная формула, и что происходит с организмом человека, когда он влюбляется, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Возможна ли жизнь семейная без секса, нормальная жизнь?

Виктория Протас, кризисный психолог:

Да. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я считаю, нет. Виктория Протас:

Норма у каждого своя. Алеся Лакина:

Это психолог так считает. Михаил Свито:

Я тоже не согласен.

Виктория Протас:

Я не сказала, что это нормально или ненормально. Если обоих партнеров это устраивает – это их норма. Михаил Свито:

Что если одного устраивает, а второго не устраивает? Виктория Протас:

Естественно, значит, это его выбор находиться в таких отношениях. Но это не значит, что это не норма – это просто про выбор. То есть мы вешаем клише, что для одних – норма, для других – не норма. Может, им так хорошо? Они живут пять лет без секса, у них духовный брак. Как мне сказали ребята: «Мы занимаемся тантрическим сексом». Я говорю: «Замечательно». Михаил Свито:

Кто знает, что такое тантрический секс?