«Духовный брак». Насколько важен секс для гармоничных отношений между супругами?
Пытаясь разобраться, что такое любовь, ученые делают удивительные выводы. Оказывается, что это химия. Эстроген, тестостерон, окситоцин и дофамин – гормоны, которые сопровождают эйфорию. О том, гормональный коктейль или судьба, есть ли у любви определенная формула, и что происходит с организмом человека, когда он влюбляется, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Возможна ли жизнь семейная без секса, нормальная жизнь?
Виктория Протас, кризисный психолог:
Да.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я считаю, нет.
Виктория Протас:
Норма у каждого своя.
Алеся Лакина:
Это психолог так считает.
Михаил Свито:
Я тоже не согласен.
Виктория Протас:
Я не сказала, что это нормально или ненормально. Если обоих партнеров это устраивает – это их норма.
Михаил Свито:
Что если одного устраивает, а второго не устраивает?
Виктория Протас:
Естественно, значит, это его выбор находиться в таких отношениях. Но это не значит, что это не норма – это просто про выбор. То есть мы вешаем клише, что для одних – норма, для других – не норма. Может, им так хорошо? Они живут пять лет без секса, у них духовный брак. Как мне сказали ребята: «Мы занимаемся тантрическим сексом». Я говорю: «Замечательно».
Михаил Свито:
Кто знает, что такое тантрический секс?
Виктория Протас:
Я вам скажу, что такое тантрический секс. Тантрический секс – это секс без проникновения на высшем уровне, когда люди могут смотреть друг другу в глаза и получить наивысшее удовольствие, причем одновременно и оба. То есть они говорят: «Для нас это норма».
Алеся Лакина:
Давайте с медицинской точки зрения поговорим. Все-таки это очень важный гормональный обмен между мужчиной и женщиной. Это все-таки тоже влияет на настроение, нервную систему. Женщинам и мужчинам нужно это для здоровья. О каком браке мы говорим тогда без секса?
Виктория Протас:
С медицинской точки зрения вы абсолютно правы, то есть, естественно, это нужно для здоровья. Но если обоих партнеров это устраивает – это их личная норма. Мы туда не лезем как специалисты, мы лезем по запросу. Есть запрос, что меня не устраивает, тогда мы работаем.
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